Študentko v Savdski Arabiji, ki so jo zaprli zaradi tvitov, so izpustili

Salma al Shehab, študentka iz Leedsa, je bila leta 2021 aretirana med počitnicami v Savdski Arabiji, potem ko je objavila tvite v podporo pravicam žensk. Bila je obsojena na kar 34 let zapora, po poročanju Guardiana pa je zdaj izpuščena.

Aktivisti so izrazili zadovoljstvo z izpustitvijo savdske doktorske študentke z Univerze v Leedsu. 36-letna Salma al-Shehab je zapustila zapor v Savdski Arabiji, kjer je bila zaprta, in se lahko ponovno vrnila k svojima malima otrokoma. Lina al Hathloul, vodja spremljanja in zagovorništva pri evropski savdski skupini za človekove pravice ALQST, je dejala, da je to fantastična novica, saj med celotnim štiriletnim prestajanjem zaporne kazni ni videla svojih otrok.

Devet mesecev v samici

Aktivisti pravijo, da je bila po aretaciji več kot devet mesecev v samici, preden so jo privedli pred savdsko specializirano kazensko sodišče. Sprva je bila obsojena na tri leta zapora zaradi »zločina« uporabe spletne strani za »povzročanje javnih nemirov in destabilizacijo civilne in nacionalne varnosti«.

Nato ji je pritožbeno sodišče izreklo novo kazen: 34 let zapora, za tem pa še 34-letno prepoved potovanja. Javni tožilec je namreč takrat sodišče zaprosil, da preuči še druge njene domnevne zločine.

Dodatne obtožbe so vključevale trditev, da je Salma al Shehab »pomagala tistim, ki želijo povzročiti javne nemire in destabilizirati civilno in nacionalno varnost, s sledenjem njihovim računom na tedanjem twitterju« in s ponovnim tvitanjem njihovih objav.

V Amnesty International so dejali, da je bil njen »zločin« zgolj »objavljanje tvitov v podporo pravicam žensk«.

Podpora akademikov in študentov

Marca lani je več kot 300 akademikov, študentov in zaposlenih na Univerzi v Leedsu podpisalo odprto pismo, v katerem so zahtevali takojšnjo izpustitev Salme al-Shehab. V njem je pisalo, da je bila zaprta »na podlagi miroljubnih tvitov«.

Lina al Hathloul je dejala, da je imela Salma al Shehab v zaporu težko obdobje. »Ni videla svojih otrok, ni vedela, ali bo lahko dokončala doktorat. Prvotno je bila obsojena na šest let, nato so kazen povečali na 34 let, potem so jo znižali na 27 let in nato na štiri leta.«

O njej je dejala, da je zelo močna in pogumna ženska, ki se je nad razmerami pritožila tudi z gladovno stavko.

Fotografija je simbolična. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Samovoljno pridržanje

Junija 2023 je Delovna skupina ZN za samovoljno pridržanje (UNWGAD) ugotovila, da je bilo njeno pridržanje samovoljno, in pozvala k njeni takojšnji izpustitvi.

Lina al Hathloul je dejala, da Salma ni izjema. »Je simbol vzorca. Izpustili so jo zaradi pritiska, vendar mnogi drugi še vedno ostajajo v zaporu zaradi istih obtožb.« Trenutno se borijo s tem, da bi odpravili prepoved potovanja zanjo, da bi se lahko vrnila v Leeds, kjer študira zobozdravstvo. »Mora nadaljevati doktorat. Je ena najbolj briljantnih ljudi na svojem področju.«

Povedala je tudi, da ko je bila Salma al Shehab v zaporu, se je njen mož ločil od nje. »Ne poznamo vseh okoliščin, vendar se zdi, da gre za vzorec ... gre za ženske, proti katerim vložijo zahteve za ločitev, ne da bi bile o tem sploh obveščene.«

Brian Tronic iz ameriške nevladne organizacije Freedom House je primer Al Shehab opisal kot »hudo krivico« in se pridružil pozivom k odpravi prepovedi potovanja, navaja Guardian.

»Nepravična in samovoljna kazen Salme al-Shehab je značilna za temeljno pokvarjen savdski pravosodni sistem, kjer sojenja niso poštena, obtoženci imajo alarmantno malo pravic, obtožbe mučenja in zlorab s strani policije in zaporniških uradnikov pa so običajne,« je dejal.

Raziskovalka Amnesty International za Bližnji vzhod Dana Ahmed je dejala, da je bila Salma al Shehab v zaporu »samo zato, ker je tvitala v podporo pravicam žensk in retvitala aktivistke za pravice savdskih žensk«.

Savdska Arabija ni takoj potrdila njene izpustitve.