Tržaška Mirella pod drobnogledom policije – lastnikoma dvomilijonska kazen

Lastnika Mirelle, priljubljene trgovine med Italijani in tudi Slovenci, bosta morala plačati dvomilijonsko kazen, piše Il Piccolo. Lastnika tržaške trgovine z oblačili po nizkih cenah namreč domnevno nista izdajala računov in sta državi prijavljala nižji dobiček, kot ga je trgovina imela v resnici.

Kot navaja Il Piccolo, je sicer trgovina Mirella oproščena utaje davkov, saj na kazenski ravni »dejstva o utaji ne obstajajo«. Kljub temu pa bo morala plačati kazen. Kot so poročale Primorske novice, je sodišče v Trstu odločilo, da sta lastnika oproščena utaje, ker je šlo za vsote, ki na letni ravni niso presegale sto tisoč evrov. Po zakonu to pomeni, da ne gre za kaznivo dejanje.

Po naših informacijah sicer v tej trgovini, ki je v nekdanjih skladiščih soli, nikoli niso izdajali računov. Cene so bile napisane samo na nekaterih mestih, kjer je, denimo, pisalo, da so vsa oblačila po osem evrov, potem pa so prodajalci na računalnik izračunali vsoto, zraven dodali še kakšne gratis nogavičke ali poceni nakit, računov pa ni bilo. Nekateri slovenski obiskovalci so se tako že pred leti čudili, kako Italija dovoli poslovanje brez računov.

Ostanki nekdanje Jugoslavije

Mirella je postala nekakšna sodobna tržnica, preslikana podoba Trsta iz časov nekdanje Jugoslavije, ko so mnogi hodili v to italijansko obalno mesto po kavbojke. Še danes Mirella privablja – poleg Tržačanov – stranke z druge strani meje.

800 kvadratnih metrov trgovinskega prostora, ki je v pritličju starega pristaniškega skladišča, le korak stran od gledališča Miela in železniške postaje, so obiskali tudi finančni inšpektorji. Med preiskavami so odkrili neizdane račune ter račune in davčne napovedi, ki so jih ocenili kot nepravilne.

FOTO: Shutterstock

Državno tožilstvo v Trstu je odprlo preiskovalni spis in ga zaupalo državnemu tožilcu Matteu Tripaniju. Sodnik Luigi Dainotti je izdal sodbo proti 72-letni Hrvatici Miri Markezić, ta je od oktobra 2017 upraviteljica podjetja Mirella S. r. l., in 42-letnemu Tržačanu Andreiu Zamarinu, ki je bil skrbnik med letoma 2014 in 2017. Oškodovana stranka v postopku je bila Agencija za prihodke (pokrajinska direkcija v Trstu), navaja italijanski portal.

Gre za očitek, da sta obtožena kot direktorja podjetja Mirella S. r. l. in kot podpisnika povezanih davčnih napovedi »z namenom utaje davkov na dohodek in dodano vrednost« v letnih napovedih, ki se nanašajo na preučena poslovna leta, navedla »aktivne elemente za znesek, nižje od dejanskega«.

V bivši Jugoslaviji so mnogi hodili v Trst po kavbojke. FOTO: Francesco de Marco/Shutterstock

Ker pa so bili utajeni zneski nižji oz. pod zgornjo mejo sto tisoč evrov letnega davka, torej pod pragom kaznivosti, je sodnik Enzo Truncellito oba obtožena v celoti oprostil. Kljub temu bosta morala v desetih letih plačati maksimalno upravo globo, ki je določena z davčno pogodbo z agencijo za prihodke.