Tigrica v ljubljanskem živalskem vrtu ima novega partnerja

V divjini Rusije, Kitajske in Severne Koreje je ostalo le še okoli 550 sibirskih tigrov, praktično edino pomembno in največjo grožnjo pa jim še vedno predstavlja človek.

V Živalskem vrtu Ljubljana so dobili novega samca sibirskega tigra, potem ko je nedavno prejšnji tiger poginil zaradi raka.Novi samec se je skotil 7. maja 2011 v moskovskem živalskem vrtu, po letu in pol pa je novo domovanje dobil v živalskem vrtu v Talinu v Estoniji, kjer je s samico sobival do konca leta 2018. Tako kot Vita in Vito v Ljubljani, tudi estonski par ni imel mladičev. 200-kilogramski samec, ki bo 7. maja dopolnil 10 let, v rojstnem listu nosi ime Botsman, Estonci pa so ga klicali Pootsman, kar oboje pomeni »poveljnik krova oz. šef palube« in lepo sovpada tudi z njegovim naravovarstvenim potovanjem, saj zadnja tri leta gostuje v različnih živalskih vrtovih. Pri nas mu bodo rekli kar kratko Bos ali šef, so zapisali v ZOO Ljubljana.»Nadaljevanje dobrih genov, kot jih imata Bos in Vita, je ključno za ex situ ter in situ ohranitvene programe, zato so se pri Evropski zvezi živalskih vrtov EAZA odločili, da pri tem poskusijo tudi z menjavo partnerjev. Samec je zato sedaj vključen v vzrejni program ogroženih živalskih vrst tako, da se mu omogoča parjenje z različnimi samicami, kar se je že obrestovalo. Najprej so ga konec leta 2018 začasno premestili v živalski vrt na Češkem, kjer se je pridružil samici Tanyi, ki je junija 2019 skotila tri mladiče. Ker so tigri samotarji in samci ne skrbijo za vzrejo mladičev, so ga konec leta 2019 premestili v vrt Parco Natura Viva v Italiji k samici Luvi, kjer je Botsman ponovno postal oče trojčkov. Letos bo partner samici Viti v Ljubljani, ki bo prav tako dopolnila 10 let in ima z izkušenim samcem dobre možnosti za prvo leglo,« so pojasnili. Nato se bo tiger verjetno vrnil v talinski živalski vrt, kjer zdaj gradijo sodobno ogrado za sibirske tigre.Trenutno se Bos v ZOO Ljubljana spoznava z novimi oskrbniki in novim okoljem v zakulisju ene največjih ograd za tigre v Evropi, ki obsega 4.000 kvadratnih metrov naravnega gozda in je primerna za uspešno razmnoževanje te ogrožene podvrste velikih mačk. Čeprav je videti, da mu selitev ne povzroča težav in je ohranil tudi dober apetit, za zdaj oziroma dokler spoznavno obdobje s samico ne bo končano ne bo na ogled obiskovalcem.