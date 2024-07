Tipično ameriška zgodba: Vedno te bom ljubila

V nadaljevanju preberite:

Kaj imajo skupnega Whitney Houston, Dolly Parton in Sadam Husein? Skladbo I Will Always Love You. Vedno te bom ljubila. Nastala je kot lahkotna, srce parajoča country pesmica pred petdesetimi leti, s strastno in mogočno izvedbo ene najboljših pevk dvajsetega stoletja v filmu Telesni stražar (1992) pa je postala ena najbolj prepoznavnih pop balad. In kaj ima s tem nekdanji iraški diktator? Pesem mu je bila tako všeč, da je naročil priredbo v arabščini in jo leta 2002 uporabil kot uradno pesem v svoji politični kampanji. In dobil ... sto odstotkov glasov.