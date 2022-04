Tisoč slovenskih orhidej v papeževi baziliki

Lahko bi bilo že četrtič, a se bodo na letošnjo velikonočno nedeljo ob papežu Frančišku, ko bo z balkona bazilike svetega Petra s prazničnim sporočilom nagovoril mesto in svet (urbi et orbi), šele drugič zableščale slovenske orhideje v velikonočni dekoraciji, ki jo že nekaj dni v Vatikanu pripravljata florista Sabina Šegula in Peter Ribič. Vmes jima je pandemija covida-19 dvakrat prekrižala načrte, da bi ob papeževem sporočilu predstavila svetu še lepoto orhidej iz Dobrovnika.

Oba slovenska florista, ki pri božičnem in velikonočnem okraševanju v Vatikanu sodelujeta od leta 2011, sta namreč že pred nekaj leti začela zmanjševati dotedanjo absolutno prevlado nizozemskih cvetličarjev in Svetemu sedežu predstavila najboljše gojitelje cvetja iz Slovenije. Tako je že za veliko noč leta 2019 oltar bazilike svetega Petra in balkon krasilo okrog tristo orhidej iz rastlinjakov Ocean Orchids iz Dobrovnika, po dveletni prekinitvi zaradi koronavirusa pa so ta teden iz Dobrovnika v Vatikan znova odpeljali okrog tisoč eksotičnih rastlin različnih velikosti in barv.

V sredo sta Sabina Šegula in Peter Ribič v Vatikanu začela sestavljati velikonočno dekoracijo, katere pomemben del bodo orhideje iz Dobrovnika. FOTO: Ocean Orchids

Florista sta napovedala prevladujočo belo in intenzivno rumeno barvo večine orhidej letošnje dekoracije ter poudarila, da so močno rumene orhideje dobili s posebnim inovativnim postopkom. »V naši ponudbi sicer imamo tudi rumene orhideje, toda florista sta si zaželela posebno intenzivno rumene barve, ki je simbol velike noči, zato smo uporabili sicer znan, a zaradi počasnosti in s tem neracionalnosti redko uporabljan postopek neposrednega barvanja belih cvetov z brizganjem barve, ki je na vodni osnovi in ne škodi rastlinam,« nam je o tem postopku povedal solastnik in tehnolog v Ocean Orchids Tomaž Jevšnik.

Tudi v barvah ukrajinske zastave

V Ocean Orchids sicer v nenavadne barve, kot sta vijolična in modra, barvajo orhideje od nekdaj, tako obarvane rastline so del njihove redne ponudbe, vendar pri teh uporabljajo drugo tehniko. Barvilo namreč z injekcijami vbrizgajo v rastlinsko tkivo, od koder se razširi v cvet in ga obarva. »Slednje je tudi komercialno zanimiva tehnika barvanja, medtem ko neposrednega barvanja cvetov, ki smo ga uporabili za vatikanske orhideje, nismo in ne bomo uporabljali v naši redni ponudbi,« je poudaril Jevšnik.

Florista Sabina Šegula in Peter Ribič se šalita, da je njuna pisarna v Vatikanu. FOTO: osebni arhiv

Druga posebnost je približno dvesto orhidej s kaskadnim steblom, ki so večje in bohotnejše od običajnih, imajo več cvetov, njihova vzgoja pa traja leto in pol. Rastline, namenjene vatikanski dekoraciji, so morali posaditi že leta 2020 in skrbeti zanje do zdaj.

Iz rastlinjakov Ocean Orchids je v ponedeljek poleg tisoč orhidej za vatikansko okrasitev odpotoval v Vatikan tudi poseben aranžma šestih orhidej v modri in rumeni barvi, torej v barvah ukrajinske zastave, ki jih bo slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu v znak solidarnosti podarilo tamkajšnjemu ukrajinskemu veleposlaništvu. Modre orhideje so obarvali po standardnem postopku, rumene pa enako kot tiste za okrasitev bazilike. »Veseli nas, da je Sabina Šegula tlakovala pot v Vatikan slovenskim vrtnarjem in da nam je ponudila priložnost za sodelovanje,« je dejal Jevšnik in dodal, da imajo že posajene kaskadne orhideje za velikonočno okrasitev za prihodnje leto.