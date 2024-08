V Avstriji odpovedali koncerte Taylor Swift

V Avstriji so danes odpovedali tri koncerte ameriške pevke Taylor Swift, ki so bili načrtovani od četrtka do sobote na Dunaju, so sporočili organizatorji. »Zaradi potrditve vladnih uradnikov o načrtovanem terorističnem napadu na stadionu ErnstHappel nimamo druge izbire, kot da zaradi varnosti koncerte odpovemo,« je sporočilo podjetje Barracuda.

Kot so še pojasnili, bodo kupnino za vstopnice avtomatično povrnili v desetih delovnih dneh.

V Avstriji so sicer danes prijeli domnevna načrtovalca terorističnih napadov na prireditvah na širšem območju Dunaja. Enega so prijeli na Dunaju, drugega v mestu Ternitz južno od prestolnice. Zaradi tega so tudi načrtovali poostrene varnostne ukrepe na njenih koncertih, je popoldne poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Zvečer pa je APA objavila, da so koncerte odpovedali.

Kot je danes na novinarski konferenci povedal generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf, je 19-letnik, ki so ga prijeli v Ternitzu, prisegel zvestobo skrajni skupini Islamska država.

Po dosedanjih podatkih se je 19-letnik, sicer avstrijski državljan, radikaliziral na spletu. Pri njem so zasegli kemične snovi, ki jih še analizirajo. Policija je iz bojazni glede eksploziva preventivno evakuirala več hiš v Ternitzu in del doma za upokojence, poroča APA.

Kot je še dejal Ruf, so ugotovili ustrezna pripravljalna dejanja in tudi, da je bil 19-letnik osredotočen na koncerte Taylor Swift na Dunaju. Ali bi lahko bilo poleg omenjenih dveh aretacij še več, Ruf ni mogel povedati. Kot je dejal, preiskava še poteka.