Tjaša M. Kos: Praznični december, čas veselja ali čas stisk?

Smo v decembrskem vzdušju. Mesec, ki ga spremlja slogan »veseli december«, pogosto prevevajo lučke, darila, druženja in praznične jedi. Vendar ima december tudi drugo, manj svetlečo plat. »December je večplasten mesec,« je za Delov podkast Na robu povedala psihologinja, doktorica psihoterapevtske znanosti Tjaša M. Kos. »Po eni strani ga povezujemo z veseljem in hedonizmom, po drugi strani pa je to čas, ko se stiske pogosto poglobijo.«

Decembrski pritiski izhajajo iz nerealnih pričakovanj, ki jih mediji in družbena omrežja pogosto povzdigujejo. »Povsod vidimo slike popolnih družin, bogato obloženih miz, nasmejanih parov. Toda realnost je pogosto drugačna,« opozarja Kosova. Ljudje se soočajo z osamljenostjo, finančnimi pritiski, zaključevanjem projektov in številnimi obveznostmi, ki jim onemogočajo uživanje v prazničnem vzdušju.

Zakaj ravno december?

Decembrska magija se skriva v majhnih trenutkih. FOTO: Marko Feist/Delo

Praznično obdobje je zgodovinsko povezano z refleksijo in novimi začetki. »Zima je čas, ko nas narava spodbuja k introspekciji,« pravi Kosova. Vendar pa sodobni svet pogosto prezre ta naravni ritem. »Zdi se, da smo izgubili stik z našim notranjim svetom, ker smo obremenjeni z zunanjimi pričakovanji,« dodaja.

To je tudi čas novoletnih zaobljub, ki pogosto hitro zbledijo. »Novoletni sklepi so pogosto obsojeni na neuspeh, vendar ni vse zaman. Že sam namen, da se izboljšamo, ima svoj pomen,« pravi sogovornica. »Pomembno je, da prepoznamo, kaj je zares pomembno, in se usmerimo k bistvu.«

Čuječnost je eden od načinov, kako lahko prekinemo začarani krog prazničnega stresa. »Pomembno je, da se ustavimo, postavimo prioritete in razmislimo, kaj zares potrebujemo,« svetuje Kosova. »Manj je več. Pomembno je, da smo prisotni – ne le zase, temveč tudi za svoje bližnje.«

Otroci, na primer, ne potrebujejo obilice daril ali obiskov na vseh božičnih sejmih. »Največ, kar lahko otroku damo, sta varen stik in ljubezen,« pravi Tjaša M. Kos. »Namesto množice dejavnosti lahko skupaj spečemo piškote ali preprosto preživimo čas v krogu družine.«

Odnosi med prazniki

Prazniki so pogosto tudi čas napetih družinskih odnosov. »Kakovostni odnosi se gradijo skozi vse leto, ne zgolj za praznike,« opozarja sogovornica. »Pomembno je razumeti, da smo vsi del različnih 'dežel' – vsak ima svoje izkušnje in rane. Strpnost in empatija sta ključni za harmonično sobivanje.«

Tjaša M. Kos še poudarja, da perfekcionizem pogosto vodi v frustracije. »Naša vrednost ni odvisna od števila jedi na mizi ali popolnosti okraskov. Največji dar, ki ga lahko damo svojim bližnjim, sta čas in iskrena prisotnost.«

Decembrska magija se skriva v majhnih trenutkih. »Včasih je dovolj, da se usedemo ob čaju, prižgemo svečko in razmislimo, za kaj smo hvaležni,« še predlaga. »Prazniki so čas, ko se lahko ustavimo, odpremo srce in se spomnimo, kaj je zares pomembno – naši odnosi in skupni trenutki.«

Zatorej, ali je december čas veselja ali stisk? Odgovor je verjetno nekje vmes. Od nas pa je odvisno, kako bomo ta čas oblikovali.