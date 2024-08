Olimpijske igre

Tom Cruise odnesel olimpijsko zastavo iz Pariza

Zaključna slovesnost letošnjih olimpijskih iger v Parizu ni razburkala toliko mnenj kot otvoritvena, kljub temu pa je poskrbela za nekaj vrhuncev, ki jih utegne širša športna javnost še dolgo pomniti. V središču dogajanja je bil hollywoodski zvezdnik akcijskih filmov Tom Cruise, ki se je dramatično pojavil na prireditvi. S strehe se je po vrvi spustil na sredino stadiona Stade de France, zagrabil olimpijsko zastavo in se z motorjem odpeljal s prizorišča. Čez štiri leta bo olimpijske igre gostil Los Angeles, prestolnica ameriške kinematografije.

Slovesnost se je začela s francoskim plavalnim junakom Leonom Marchandom, ki je iz kotla v pariškem mestnem parku Tuilerije vzel olimpijski ogenj, ki je tam gorel od 26. julija, ter ga odnesel na osrednje prizorišče, stadion Stade de France.

Tam sta francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach odprla slovesnost, medtem ko so se na stadionu pred približno 71.500 gledalci že zbirali športniki, ki so se v preteklih 17 dneh borili za olimpijska odličja. Slovensko zastavo sta vihtela golfistka Pia Babnik in kajtar Toni Vodišek.

Preden je Cruise od ameriške telovadke Simone Biles prevzel olimpijsko zastavo, se je sprehodil med zbranimi športniki na stadionu, ki so ga navdušeno pozdravili. Nato je oddrvel na motorju, se zapeljal do letališča, kjer se je vkrcal na letalo in odletel v ZDA. V naslednjem prizoru je bilo mogoče videti napis Hollywood nad mestom Los Angeles skupaj z olimpijskimi krogi.

Cruise je na zaključni slovesnosti nastopil v okviru predstavitve mesta, ki bo gostilo prihodnje olimpijske igre. FOTO: Phil Noble/Reuters

Na poti olimpijske zastave po Los Angelesu so sodelovali številni ameriški športniki, denimo gorska kolesarka Kate Courtney, nekdanji svetovni rekorder v tekih na dvesto in štiristo metrov Michael Johnson ter rolkar Jagger Eaton.

Njena pot se je končala na svetovno znani plaži Venice Beach, kjer je že potekala velika zabava z ameriško glasbeno skupino Red Hot Chili Peppers in pevko Billie Eilish. Manjkal ni niti raper Snoop Dogg, ki se je med igrami vseskozi smukal okoli prizorišč in postal nekakšna neuradna maskota pariških olimpijskih iger.

Thomas Jolly, umetniški vodja otvoritvene in zaključne slovesnosti, je poleg točke s Cruisom v program vključil tudi točko s skupino plesalcev, ki so po odru zavrteli pet velikanskih obročev in na koncu sestavili olimpijski logotip petih krogov. Estetiko, ki so jo pri BBC opisali kot »mračno znanstvenofantastično«, je prekinil energičen nastop francoske indie rock skupine Phoenix, ki je odigrala dve pesmi. Obkroženi so bili s športniki, ki so splezali na oder.