Tone Pavček: En dan v tednu kmet, ves teden pesnik

»Zame je edina in najlepša pokrajina tam, kjer sem se rodil. Nikoli je nisem pozabil in je tudi nikoli ne bom,« je pred nekaj več kot 20 leti v pogovoru na mirnopeški osnovni šoli dejal Tone Pavček, pesnik, prevajalec, urednik, politik, mož in oče. S to izjavo se je poklonil svoji Dolenjski, vasi Šentjurij pri Mirni Peči, kjer je bil 29. septembra 1928 rojen. Prav v Mirni Peči je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka od minulega petka na ogled bogata stalna razstava z naslovom Tone Pavček – pesnik slovenske duše.