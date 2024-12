Toplina božičnega Vojnika

Že deseto leto zapored je Vojnik prizorišče prav posebne božične zgodbe. Razstava jaslic, ki se ji letos pridružujejo še jaslice z vsega sveta, namreč ni le v razstavnem prostoru, ampak tudi na vrtovih, ki jih krajani vsako leto odstopijo za sveto družino. Ne manjkajo praznične stojnice, pripravljajo še koncerte in druge prireditve, od 25. do 27. decembra tudi žive jaslice.

Vinogradniki so jaslice postavili v sodu. FOTO: Špela Kuralt

Tristo jaslic

Sprehod skozi božični Vojnik (s štajerske avtoceste je treba na izvozu Celje center) ni samo še en sprehod pod in med prazničnimi lučmi. Je pravo doživetje božiča, ki ga ne ustvarijo stvari, ampak skup­nost. To že deset let dokazujejo številni prostovoljci, vsi krajani, ki odstopijo dvorišča in vrtove, skratka vsi, ki sodelujejo pri pripravi razstave jaslic. Letos jih je več kot 300, od tega okoli polovica v Domu sv. Jerneja pri tamkajšnji cerkvi, preostale so v okolici cerkve in po bližnjih ulicah na vrtovih domačinov.

V Domu sv. Jerneja je razstavljenih okoli 150 jaslic, od tega 120 iz tujine. FOTO: Matjaž Jambriško

Predsednica Turističnega društva Vojnik in zastopnica Kulturnega društva Božični Vojnik Nataša Kovačič Stožir je dejala, da je letošnji jubilej poseben prav zaradi svetovne razstave. »Jaslice so prinesli ljudje in organizacije v postavitev na razstavo. Prihajajo iz Južne in Severne Amerike, Afrike, celotne Evrope, Azije in Avstralije.«

Jaslice Majde Kržič v Domu sv. Jerneja predstavljajo celotno zgodbo, od Marijinega oznanjenja do obiska pri Elizabeti, popisa, iskanja prenočišča in na koncu Jezusovega rojstva. Na fotografiji je iskanje prenočišča. FOTO: Špela Kuralt

Tudi če ne bi pogledal, od kod so, bi vsaj celino gotovo ugotovil. Avstralske so endemične: Jezus, Marija in Jožef so koale, sveti trije kralji so kenguru, vombat in kljunaš, okoli njih pa seveda ne boste našli ovčk, ampak emuja in kljunate ježke. Tudi v bolivijskih ni ovčk, ampak so lame. Sveta družina je temnopolta, pa japonska z vsemi obraznimi potezami, namesto v hlevčku se lahko Jezus rodi tudi v igluju, pred katerim vse budno spremlja tjulenj. Na ogled so jaslice tudi od tam, kjer se je vse začelo. Iz Palestine, iz Betlehema.

Za veselje in mir

Po ulicah in ob cerkvi prav tako najdemo nekaj jaslic iz tujine, hkrati so se zelo potrudili domači jasličarji, šole in številne organizacije ter društva. Nekatere so zelo umetelne, druge stavijo na inovativnost in domiselnost. Kot recimo jaslice smučarskega društva, v katerih sveto družino predstavljajo vsem dobro znane Elanove smuči. Tamkajšnja gasilska zveza je za upodobitev uporabila kar gasilne aparate, cevi in čelade, vinogradniško društvo pa je jaslice postavilo v sod.

Na severu Kanade ni ovc v jaslicah, so pa tjuljnji. Foto Špela Kuralt

Do 6. januarja pripravljajo več prireditev, vključno z živimi jaslicami pri cerkvi sv. Jerneja. Parkirna mesta so brezplačna, razstava prav tako, zbirajo le prostovoljne prispevke. Vojnik je drugačen od ostalih mest in krajev, ker gre za res pristno doživljanje praznikov, čeprav je lahko gneča precejšnja, v zadnjih letih ga obišče tudi več kot 30.000 ljudi. Nataša Kovačič Stožir pravi, da je pristno prav zaradi velikega vložka prostovoljcev. »Podpirata nas občina Vojnik in župnija, vendar večinoma to zgodbo ustvarjamo prostovoljno. Ta duša in toplina se čutita po Vojniku.«

Izkazali so se tudi slovenski jasličarji. Na ogled so tudi belokranjske jaslice. FOTO: Špela Kuralt

Idejni oče Božičnega Vojnika je nekdanji župan Beno Podergajs, ki je letos dobil nalogo najti jaslice z vsega sveta in opraviti vse pogovore z občani. »Ljudje so nam naklonjeni. Radi dajo svoje zemljišče in pomagajo. Neverjetno je, kako kraj sodeluje.« Začeli so pred desetimi leti z eno ulico, potem se je kar širilo. »Malo smo zdaj spet bolj povezali vse okoli cerkve, kamor jaslice tudi spadajo. Res smo dali sem dušo svete družine ali tradicije, kakorkoli že to ljudje dojemajo. Pomembno je le, da se imajo lepo. Da začutijo tisto toplino, ki je svet ne more dati.«