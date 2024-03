Tudi devetdesetletni starci se poročajo, mar ne?

Robert Murdoch se je spet zaročil. Tokrat se 92-letnik že več mesecev dobiva z upokojeno rusko molekularno biologinjo Eleno Žukovo, ki ima samo 67 let, zadnja tri desetletja pa živi v ZDA. Po pisanju britanskega BBC bo kmalu tudi poroka. Znana je tudi lokacija srečnega dogodka: zgodilo se bo 1. junija v njegovem vinogradu na posestvu Moraga v Kaliforniji.

To bo Murdochova peta poroka po sicer šesti zaroki. Ni še minilo niti leto dni, odkar je Murdoch odpovedal poroko z nekdanjo policistko Ann Lesley Smith. Par je svojo zaroko naznanil marca lani, a sta jo približno dva tedna pozneje preklicala, menda zaradi različnih verskih pogledov. Tudi sicer je njegovo življenje polno drame, romanc in razhodov, ki pogosto pristanejo na straneh tabloidov.

Manj kot dve leti je minilo po Murdochovi ločitvi od Jerry Hall, manekenke, ki je bila pred tem v dolgotrajni zvezi s pevcem skupine Rolling Stones Mickom Jaggerjem. Murdoch in Hallova sta bila poročena šest let, preden sta se avgusta 2022 razšla. Pred njo je bil Murdoch poročen z avstralsko stevardeso Patricio Booker, novinarko Anno Mario Torv in podjetnico Wendi Deng.

Medijski imperij predal sinu

Eleno Žukovo je menda spoznal lani poleti prav prek svoje tretje žene Wendi Deng. Kot biologinja je proučevala sladkorno bolezen, tudi na Univerzi v Kaliforniji v Los Angelesu. Žukova je bila pred tem poročena z ruskim naftnim milijarderjem, njuna hči Daša pa je bila do leta 2017 poročena z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem.

Rupert Murdoch je svojo kariero začel v Avstraliji v petdesetih letih 20. stoletja, leta 1969 je v Veliki Britaniji kupil časopisa News of the World in The Sun. Kasneje je kupil številne ameriške publikacije, vključno z New York Postom in Wall Street Journalom. Leta 1996 je lansiral Fox News, danes najbolj gledan televizijski novičarski kanal v ZDA.

Septembra je gospod Murdoch naznanil, da se umika z vodilne vloge v svojem medijskem imperiju in vajeti predaja svojemu sinu Lachlanu. New York Times poroča, da poroka ne bo vplivala na prihodnost njegovih podjetij. Murdoch ima sicer šest otrok s tremi ženami.