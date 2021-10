Tudi naši štirinogi prijatelji si zaslužijo le najboljše

Na vsakem koraku nas spremljajo prehranske smernice, recepti in diete, ki obljubljajo vitko postavo in eksplozijo okusov hkrati. Hrana mora biti dobrega okusa, iz kakovostnih sestavin, uravnotežena in raznolika, saj je osnova za delovanje in dobro počutje našega organizma. Kako pogosto pa to pravilo upoštevamo pri hrani, ki jo ponujamo svojim ljubljenčkom?

FOTO: Aljoša Rebolj

Ko ljubezen do živali preraste v podjetniško idejo

Daša Korže je podjetnica in prehranska svetovalka za pse in mačke. Od nekdaj je čutila neizmerno ljubezen in skrb do štirinogih ljubljenčkov, zato se je odločila za študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem je spoznala, kako pomembno vlogo igrata primerna izbira in priprava hrane za zdrav vsakdan naših ljubljenčkov. Študij je zaključila z magistrskim delom Ovrednotenje in izboljšanje prehranske vrednosti doma pripravljenih diet za pse z alergijo na hrano in odpovedjo ledvic, za katerega je prejela tudi fakultetno Prešernovo nagrado. Svoje znanje je dodatno podkrepila še s prakso usposabljanja za pripravo uravnoteženih in kliničnih diet na oddelku za prehrano veterinarske fakultete milanske univerze UNIMI ter pridobila izkušnje na področju proučevanja ustreznosti prehranskih izdelkov za hišne živali.

Pridobljeno znanje je v Daši prebudilo še večjo skrb. Kmalu je spoznala, kako okrnjena je pri nas ponudba zdrave pasje hane. Odločila se je, da slovenskemu trgu ponudi kakovostno alternativo doma pripravljeni hrani za pse – Feedko, s katerim se je prijavila v 6. sezono projekta Štartaj Slovenija.

FOTO: Aljoša Rebolj

Znamka, ki je predana zdravju naših štirinožnih ljubljenčkov

Daša je poleg prehranskega svetovanja želela ustvariti blagovno znamko, ki je v svojem bistvu predana zdravju naših štirinogih ljubljenčkov. Prek pogovora s svojimi strankami je ugotovila, da lastnikom živali primanjkuje časa za kuhanje pasjih obrokov, zato jim je prisluhnila.

Zasnovala je čisto novo dehidrirano hrano za pse Feedko, ki služi kot alternativa kuhanemu obroku. Je popolnoma brez konzervansov, umetnih barvil in ojačevalcev okusa ter v celoti proizvedena v Sloveniji. Pasji sladokusci lahko izbirajo med tremi različicami hrane Feedko: govedina in riž, govedina in ovseni kosmiči ter puran in ovseni kosmiči. Meso v obroku Feedko je bogat vir beljakovin in omogoča rast ter izgradnjo mišic in celic. Ovseni ali riževi kosmiči z visoko vsebnostjo vlaknin pa pripomorejo k urejeni prebavi in krepitvi imunskega sistema ter so odličen vir energije. Vsak obrok je obogaten z vitaminsko-mineralnim dodatkom, ki še poveča njegovo hranilno vrednost. Feedko je izredno preprost za pripravo. Vsebini vrečke dodate le toplo vodo in sončnično ali lososovo olje, ki bo poskrbelo za sijočo dlako. Za popestritev pa lahko hrani dodate tudi sveže sadje, zelenjavo ter mlečne izdelke in vašemu ljubljenčku se bodo zagotovo cedile sline.

Izdelek lahko najdete v vseh trgovinah Interspar in izbranih trgovinah Spar po vsej Sloveniji ter z nakupom podprete Dašino edinstveno podjetniško pot. Privoščite obrok Feedko svojim pasjim prijateljem, saj si tudi oni zaslužijo le najboljše.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija