Tudi športniki so samo ljudje

V nadaljevanju preberite:

Na odprtem prvenstvu v Franciji smo te dni z navdušenjem spremljali slovensko tenisačico Tamaro Zidanšek, pred dnevi pa je tekmovanje zapustila ena najboljših igralk tenisa na svetu, Japonka Naomi Osaka. Kmalu je sporočila, da ne bo nastopila niti na turnirju v Berlinu, v negotovosti so celo olimpijske igre. Vzrok so psihične stiske, ki so se pod pritiski medijev samo še stopnjevale, dokler ni pokazala, da je dovolj, in s tem opozorila na širši problem. Da o duševnih težavah športnikov premalo govorimo, se strinja športna psihologinja Katarina Barborič.



»Čeprav ima udeležba v športu koristen vpliv na psihosocialni razvoj, mentalno zdravje in dobro počutje ter večina športnikov poroča o visoki kakovosti življenja in visokih nivojih sreče, pa se športniki, posebej vrhunski, v karieri lahko spoprijemajo z različnimi težavami v duševnem zdravju,« pravi.