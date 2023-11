TV namig: 10 kozarcev piva in vina za 15 let zakona

Torek, 21. novembra

Najin zakon (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

State of the Union. VB, 2019. 1/5. Režija: Stephen Frears. Igrata: Chris O'Dowd, Rosamund Pike. Nad. 35 min.

Poleg tega, da se dogajanje serije Najin zakon (State of the Union, 2019) vedno odvije v istem prostoru in z istima akterjema, ima serija še eno posebnost. V izvirniku je posneta v desetih desetminutnih epizodah, ki so nabite z dialogom, vsebino in humorjem. TV Slovenija je sicer odkupila različico s petimi dvajsetminutnimi epizodami, tako da bomo vsakič lahko videli dve srečanji Toma in Louise.

Režiser Stephen Frears in pisec Nick Hornby sta že sodelovala, ko je prvi ufilmil roman drugega Zvestoba do groba (High Fidelity, 2000). Tom, ki v pubu vedno naroči pivo, je precej podoben liku iz omenjenega filma. Je glasbeni novinar, ki je ponosen na svoje popkulturno znanje, a žal zanj zdaj ni več dovolj zanimanja, zato je ostal brez službe. Chris O'Dowd se je čudovito vživel v lik, ki je v zadnjih petnajstih letih izgubil voljo do napredka in, kot se izkaže v pogovorih, tudi do seksa. Louise, ki vedno pije belo vino, je očitno tista, ki nosi denar v hišo in hkrati skrbi, da dom z dvema otrokoma deluje, kot mora. A v svoji samoti je moža prevarala. Rosamund Pike je odlična v prikazu več obrazov zdravnice Louise, od samozavestne poslovne ženske do krhke, osamljene žene.

Če imate HBO Max in ste bolj neučakani, lahko vseh 10 delov pogledate tam. Najdete jih pod naslovom Stanje zakona (State of the Union).

Njuna srečanja zaznamujejo iskreni, včasih zadirčni in drugič razumevajoči pogovori, ki so pogosto tudi duhoviti. Ena od debat se tako vrti okrog tega, ali je Louisina prevara enkraten dogodek s štirimi deli ali gre za štirikratno varanje. Tom je prijetno zadovoljen, ko izve, da Loui­se v aferi ni nikdar doživela orgazma, a prikladno presliši, da je v resnici iskala toplino in bližino, nekaj, česar ni dobila pri njem. Morda se zdi, da bi lahko tako »mrcvarjenje zakona« hitro postalo mukotrpno ali repetitivno, ampak da se to ne zgodi, poskrbijo vsi akterji.

Nick Hornby s svojim humorjem, med drugim tako, da Tom in Louise vedno ugibata, kaj se dogaja s parom, ki pride na uro svetovanja pred njima. Stephen Frears s tem, da je obisk puba vsakič posnet malo drugače in da celo pot čez cesto do ordinacije ni nikdar monotona in dolgočasna. Najbolj pa sta za to zaslužna Chris O'Dowd in Rosamund Pike, ki prepričljivo prikažeta, zakaj bi se njuna lika privlačila, in hkrati dobro ubesedita tisto, zaradi česar sta se oddaljila drug od drugega. Kaj jima je skupnega: »Križanke in Igra prestolov,« pravita. In kaj malo manj: njeno branje pred span­jem. »Pa koliko skandinavskih žensk je še ostalo, ki bi jih lahko umorili,« se ji posmehuje on. V nekem hipu za njun zakon postane metafora tudi brexit, za njuno seksualno zvezo pa poškodovani Usain Bolt. Gledalčeve simpatije skozi epizode menjajo naslovnika, a ves čas jima privoščimo, da bi na koncu vendarle našla srečo in ostala skupaj.

Foto Sundance TV

Druga sezona z drugim parom

Nick Hornby in Stephen Frears sta posnela še eno sezono, v kateri imata glavni vlogi Brendan Gleeson kot Scott in Patricia Clarkson kot Ellen. Serija se je iz angleškega puba preselila v ameriško kavarno, začne pa se s tem, da Ellen Scotta preseneti z novico, da bi se rada ločila, čeprav sta poročena že trideset let.