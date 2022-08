TV namiga: Himalaja kliče in Dežela nasilja

Četrtek, 18. avgusta

Himalaja kliče: TV SLO 1 ob 20.50

Himalaya Calling – Auf dem Landweg zu den höchsten Pässen der Welt. Nem., 2020. 1/4. Režija: Erik Peters. Dok. serija. 65 min.

Prijatelja in izkušena popotnika Erik Peters in Alain Berger se z motornima kolesoma odpravita na potovanje, o katerem sta dolgo sanjala – iz Nemčije v Indijo. Iz domače Nemčije se podata čez Romunijo in Turčijo, čez Kavkaz in Osrednjo Azijo do strehe sveta. Po skoraj šestih mesecih, 14 državah in 28.000 kilometrih prispeta do Goe v Indiji.

V prvem od štirih delov dokumentarne serije spremljamo njuno pot čez Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo in Turčijo. Ko prispeta do meje z Gruzijo, njuna počitniška vožnja, kot pravita, postane zares pustolovska …

Dežela nasilja: Kanal A ob 22.25

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Bad Country. ZDA, 2014. Režija: Chris Brinker. Igrajo: Matt Dillon, Willem Dafoe, Neal McDonough, Amy Smart, Chris Marquette. Akc. film. 115 min.

Dežela nasilja Foto Pro Plus

Louisiana, 80. leta. Po tistem, ko detektivski veteran Bud Carter iz Baton Rouga naposled zašije morilca po naročilu Jesseja Weilanda, ga prepriča, naj postane ovaduh pod krinko ter oblastem pomaga razkriti največjo kriminalno združbo na ameriškem jugu

Ko mafijci naročijo Carterjev umor in ugotovijo, da Weiland sodeluje s policijo, moža združita moči, da bi našla in ujela zločinskega šefa, ki je nanju razpisal tiralico ...