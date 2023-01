TV namiga: Ljubezen in druge droge ter Poročna obleka

Petek, 13. januarja

Ljubezen in druge droge: TV SLO 2 ob 22.05

Love & Other Drugs. ZDA, 2010. Režija: Edward Zwick. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria. Kom. 110 min.

Film se dogaja med letoma 1996 in 1999, v času, ko se je v besednjaku prvič znašla beseda viagra. Jake Gyllenhaal je Jamie, šarmer, ki dobi službo pri Pfizerju. Prek tega dobimo vpogled v farmacevtski svet, ki ga poganjajo denar in koruptivna darila. A to je le del zgodbe, drugi, bolj živahen je ljubezenski. Jamie namreč spozna nenavadno Maggie (Anne Hathaway), ki ima diagnozo zgodnje faze Parkinsonove bolezni ...

Romanca, ki je v nasprotju z večino, kjer so ciljna publika najstniki, namenjena odraslim, morda ni brez napak, je pa dovolj dobro spisana in odigrana, da je vredna ogleda.

Poročna obleka: TV SLO 1 ob 22.40

Lebassi baraye arossi. Iran, 1976. Režija: Abbas Kiarostami. Igrajo: Hashem Arkan, Mohammad Fassih, Reza Hashemi, Mehdi Nekoueï, Massoud Zand. Drama. 60 min.

Napeta minimalistična drama iranskega režiserja Abbasa Kiarostamija se vrti okrog obleke, od katere je odvisna usoda mladega krojaškega vajenca.

Krojač v ugledni delavnici v mestnem atriju streže zahtevnim strankam, ki od njega pričakujejo brezhibno opravljeno delo. Zato na kratko drži svojega mladega vajenca Nekega dne se v ateljeju oglasi zahtevna stranka, ki naroči svečano obleko za sina. Ko krojač po dolgih pogajanjih končno izdela pravšnji kroj, se v trgovinici oglasita vajenčeva prijateljčka, ki si želita obleko izposoditi čez noč. Prestrašeni vajenec odide z njima, da bi poskrbel za obleko, od katere je odvisna njegova usoda.