TV namiga: Novi TV-kviz Besedolov in Moj oče, najine punce in jaz

Sreda, 26. februarja

Besedolov (Premiera)

TV SLO 1 ob 17.40

Slo., 2025. Vodita: Ana Maria Mitić in Sandi Morel. Razved. odd. 25 min.

Besedolov je zabavno-tekmovalna nova oddaja, v kateri štirje pari tekmujejo v ugibanju besed. Par sta lahko člana iste družine, sodelavca, prijatelja ali osebi, ki sta tako ali drugače povezani.

Tekmovalcem so v predtekmovanju za lažje ugibanje na voljo namigi, s katerimi poskušajo uganiti iskano besedo. Zmagovalna para predtekmovanja se v ugibanju besede prav tako s pomočjo namiga pomerita v polfinalu, zmagovalca polfinala pa v finalu igrata za denarno nagrado. Finalista ugibata besedo z osmimi različnimi črkami. Tokrat brez namiga.

Osvojeni znesek je odvisen od tega, koliko napak bosta naredila. Igra je preprosta, namenjena širšemu občinstvu.

Moj oče, najine punce in jaz (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Only Living Boy in New York. ZDA, 2017. Režija: Marc Webb. Igrajo: Callum Turner, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Cynthia Nixon, Jeff Bridges, Kiersey Clemons. Drama. 90 min.

Moj oče, najine punce in jaz. Foto Tv Slo

Thomas Webb (Callum Turner) je pustil faks in išče svoj prostor pod soncem. Oče (Pierce Brosnan) je založnik, mati (Cynthia Nixon) podpornica umetnosti. Webbov svet se kmalu poruši, ko izve, da ima njegov oče lepo in zapeljivo ljubico. Odločen, da prekine to razmerje, Thomas spi z očetovo ljubico in sproži verigo dogodkov, ki bodo temeljito spremenili vse, za kar je mislil, da ve o svoji družini in sebi.

Izvirni naslov filma je povzet po pesmi Paula Simona, kritiki so za film rekli, da je preveč kaotičen, da bi se res dotaknil gledalca.