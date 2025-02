TV namiga: Zgodba o ljubljanski Drami in film o teheranski novinarki in morilcu

Četrtek, 27. februarja

Hrup za kulisami: TV SLO 2 ob 21.10 (Premiera)

Slo., 2025. Režija: Alma Lapajne. Dok. odd. 55 min.

Poetičen dokumentarec je odsev gledališču samem, predvsem pa poklon igralcem ljubljanske Drame. Je tudi svojevrsten dokument o tem, kakšna je bila Drama pred prenovo.

V letu 2024 se je Drama preselila iz domače hiše na Erjavčevi cesti 1, ki je potrebna korenite obnove, v začasne prostore na Litostrojski 56. Selitve nikoli niso preproste in nas tudi ne puščajo malodušnih. Ob slovesu občutimo dvom, skrb in morda žalost. Trinajst igralk in igralcev pa je osrednjih protagonistov: Silva Čušin, Igor Samobor, Polona Juh, Barbara Cerar, Branko Šturbej, Bojan Emeršič, Tina Vrbnjak, Nina Ivanišin, Marko Mandić, Boris Mihalj, Timon Šturbej, Ivo Ban in Polona Vetrih.

Sveti pajek: TV SLO 2 ob 22.25 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ankabut-e moqaddas. Nem., 2022. Režija: Ali Abbasi. Igrajo: Zahra Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Mesbah Taleb. Triler. 120 min.

Sveti pajek Foto Tv Slo

Teheranska novinarka Arezoo Rahimi prispe v iransko sveto mesto Mašhad, da bi preiskala primer serijskega morilca, ki pobija lokalne prostitutke, odvisne od droge. Dekleta odpelje domov na svojem motorju, jih zadavi z njihovimi rutami in nato odvrže na robu mesta. Morilcu so nadeli vzdevek Sveti pajek in njegovo iskanje je oteženo, saj ga nekateri slavijo kot junaka, ki bo mesto očistil nemoralne nesnage.

Triler je posnet po resnični zgodbi o gradbenem delavcu Saidu Hanaiju, ki je leta 2000 in 2001 ubil 16 prostitutk.