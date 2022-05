TV namigi: 1982, Literarno-vertikalno: Iskanje in uporništvo ...

Sreda, 1. junija

1982: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Koprod., 2019. Režija: Oualid Mouaness. Igrajo: Nadine Labaki, Moha- mad Dalli, Rodrigue Sleiman, Aliya Khalidi. Drama. 110 min.

Junija 1982 je Izrael napadel Libanon, ki je že pred tem krvavel zaradi državljanske vojne. Režiser Mouaness je trenutke izraelske invazije tenkočutno predstavil z različnih zornih kotov. Najprej in predvsem skozi šolski sistem angleške diplomatske šole na obrobju Bejruta in odziv učiteljev in učencev na napetosti. Nato še z naraščanjem čustvene napetosti v šoli, ki se sprošča v ljubezenski zgodbi med enajstletnim Visamom in sošolko. Sanjaču, kakršen je Visam, ki rajši riše in ustvarja domišljijske like, kakor da bi z vrstniki užival v nogometu, je težko občutiti vso težo geopolitičnega konflikta, ki se zgrinja nadnje. Precej drugače je z učitelji …

Literarno-vertikalno: Iskanje in uporništvo: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. 1/3. Dok. serija. 30 min.

V prvem delu trilogije Literarno-vertikalno spremljamo alpinista in gorska vodnika Marijo in Andreja Štremflja, ki se po več kot štiridesetih letih podata v Dolgi hrbet, v smer, ki sta jo Nejc Zaplotnik in Andrej takrat splezala prvenstveno in jo po Nejcu poimenovala Jernejev steber. Zgodbo, ki se spleta okoli Zaplotnikove legendarne knjige Pot, in leta 2020 izdane Objem na vrhu sveta zakoncev Štremfelj, lepo dopolnijo sogovorniki: Mojca Zaplotnik, žena v Himalaji preminulega Nejca Zaplotnika, in njegov nekdanji prijatelj Tomaž Jamnik - Mišo. Knjižna dela komentira literarni zgodovinar in alpinist Aleksander Bjelčevič.

Ustvarjalka vladarjev: TV SLO 2 ob 22.15

The Kingmaker. ZDA, 2019. Režija: Lauren Greenfield. Dok. film. 110 min.

Film razkriva uspešne poskuse padle dinastije Marcos, da bi vstala iz pepela in spet zavladala Filipinom. Republika Filipini je otoška država, ki jo sestavlja 7641 otokov v tropskem zahodnem Tihem oceanu okoli 100 kilometrov jugovzhodno od celinske Azije. Imelda Marcos, nekdanja prva dama, že kar groteskno napenja moči, da bi sinu Bong Bongu utrla pot najprej do položaja podpredsednika, ki seveda vodi k mestu predsednika države. V ta namen denarno podpira Duterteja, predsednika in krvnika Filipinov.