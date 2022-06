TV namigi: 50 let Vala 202 in Jurski svet: Padlo kraljestvo

Sobota, 11. junija

50 let Vala: TV SLO 1 ob 20.00

202 Slo., 2022. 1/2. Avtor: Bojan Krajnc. Dok. film. 60 min.

Dokumentarec ob 50-letnici Vala 202, narejen v dveh delih, govori o dveh obdobjih Vala 202 in javnega radia. Prvo je obdobje Radia Ljubljane, socializma in demokratizacije, drugo pa era Radia Slovenija, čas samostojne države, tranzicije, komercializacije in digitalizacije. V dokumentarnem filmu ob 50-letnici Vala sodeluje 50 sogovornikov, nekdanjih in sedanjih Valovcev. Avtor Bojan Krajnc je o svojem delu pri dokumentarcu povedal: »Med raziskovanjem in pri pripravi dokumentarne oddaje me je najbolj presenetilo, da je v radijskem arhivu zelo malo shranjenih posnetkov pred letom 2000.«

Jurski svet: Padlo kraljestvo: Pop TV ob 20.00

Jurski svet bo dobil tudi tretji del. Foto Jurski Park

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Jurassic World: Fallen Kingdom. ZDA, 2018. Režija: J.A. Bayona. Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall. Akc. film. 145 min.

Minila so štiri leta odkar so dinozavri uničili tematski zabaviščni park Jurski svet. Otok Nublar je zdaj zapuščen, na njem prebivajo zgolj preživeli dinozavri, ki so v džungli prepuščeni sami sebi. Ko se začne prebujati otoški speči vulkan, se Owen in Claire odpravita na reševalno misijo. Owen bi rad končno našel svojega raptorja po imenu Blue, ki je še vedno pogrešan v divjini, Claire, ki do dinozavrov zdaj goji veliko spoštovanje, pa želi pomagati, kolikor je le v njeni moči. Med reševanjem pride njuna odprava na sled zaroti ...

Dunkirk: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

ZDA, 2017. Režija: Christopher Nolan. Igrajo: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance, Damien Bonnard, Aneurin Barnard, Tom Hardy. Akc. film. 125 min.

Maj 1940. Nacisti so obkolili francoski Dunkirk in zavezniški vojaki so ujeti na obali. Zaradi sovražne vojske na eni strani in morja na drugi strani, se zdi, kot da ni možnosti za preživetje. Toda v Veliki Britaniji pripravljajo drzno reševalno akcijo s kodnim imenom Dinamo, katere avtor je premier Churchill. Vzporedno spremljamo tri zgodbe, ki trajajo različno dolgo (teden, dan, uro), a se navezujejo in na koncu zaključijo v celoto. Igra je odlična, junaki pa predstavljeni človeško in s poudarkom na tem, da je bila ta operacija kolektivni dosežek.