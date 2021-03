TV namigi: Alibi.com, Enderjeva igra in Zakon po italijansko

Petek, 5. marca

Alibi.com: TV SLO 2 ob 21.40



Enderjeva igra: Planet TV ob 21.45

Zakon po italijansko: TV SLO 1 ob 23.10

Podjetje Alibi.com, je nekakšen start up, ki ga ob pomoči sodelavcev Augustina in Medhija vodi premeteni in zapeljivi Greg. Osnovna dejavnost, s katero se fantje, ki so pravi magnet za težave in smešne prigode, ukvarjajo, je, da svojim strankam dajajo alibije in jim na vse mogoče načine omogočajo nemoteno dvojno življenje. Tako se vsaj zdi na prvi pogled. Zapletena zgodba se zaplete v neslutene razsežnosti, ko spremljamo, kako se iz nje rešujejo glavni liki filma in kaj vse jih čaka na poti do resnice.Vrtinec zmešnjav in dvoumnih položajev v tipični francoski maniri bo navdušil ljubitelje žanra, druge pa pustil hladne.Leta 2086 Zemljo napadejo žuželkam podobni vesoljci in jo skoraj uničijo. To jim prepreči le spretnost in pogum poveljnika Mazerja Rackhama, ki pa v bitki izgubi življenje. Od tedaj se Zemljani pripravljajo na nov napad in za to urijo sposobne mlade Zemljane. Poveljnik vojaške šole Hyrum Graff opazi nadarjenost mladega Enderja.Gre za zgodbo o odraščanju, ki postreže z veliko akcije in zanimivimi moralnimi dilemami, predvsem pa s subverzivnim svarilom glede končnih ciljev izobraževanja in namenov odraslih.Ognjevita Sophia Loren na vrhuncu igralske moči v vlogi prostitutke, ki terja pravico v moškem svetu.Mladi Domenico se med drugo svetovno vojno v Neaplju zagleda v lepotico Filumeno Marturano. Ob snidenju čez nekaj let začneta strastno afero, ki traja dve desetletji. Njuna zveza je nenavadna. Domenico vzdržuje Filumeno in njene otroke, a obema je jasno, da poroka ni mogoča. Nato ji pride na uho, da se namerava poročiti z drugo ...