TV namigi: Američan, Kako so uničili Irak in Stotica

Torek, 16. novembra

Američan: Kanal A ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

American. ZDA, 2010. Režija: Anton Corbijn. Igrajo: George Clooney, Paolo Bonacelli, Violante Placido, Irina Björklund, Lars Hjelm. Akc. film. 125 min.

Jack oz. Edward je poklicni morilec, ki se hoče umakniti s tega posla in zaživeti drugače. Po vrsti trupel, ki jih pusti na Švedskem, se umakne v mestece v Italiji, kjer ga čaka še zadnji posel – pripraviti mora posebno puško za mlajšo konkurentko. A v mestu se ne drži zase, temveč se spoprijatelji z duhovnikom in ustvari nekaj podobnega razmerju s prostitutko Carlo ter se tako začne prebijati iz svojega zaprtega sveta. Vendar preteklost ne more biti pozabljena.

Američan je odlično posnet triler »stare šole«, v katerem je zaplet izražen predvsem skozi preobrazbo glavnega junaka.

Kako so uničili Irak: TV SLO 1 ob 20.55

Iraq, Destruction Of A Nation. Fr., 2021. Režija: Jean-Pierre Canet. 60 min.

Kako so uničili Irak Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja prepričljivo prikazuje uničenje Iraka v zadnjih 40 letih, od prvih dni iransko-iraške vojne leta 1980 do druge zalivske vojne leta 2003 in padca Islamske države leta 2017. Da bi razumeli, kaj je vzrok te tragedije, se je treba vrniti v čas ob koncu sedemdesetih let 20. stoletja ter preučiti geopolitične odnose med Irakom, ZDA in drugimi velesilami.

Ob pričevanjih nekaterih ključnih vpletenih – najvišjih politikov, zgodovinarjev in civilistov – ter z nedavno razkritimi dokumenti ta geopolitični triler nazorno osvetli tragedijo, ki je preoblikovala naš svet.

Stotica: Fox ob 16.15

The 100. ZDA, 2020. Režija: Ed Fraiman. Igrajo: Sean Maguire, Chuku Modu, Bob Morley, Shelby Flannery, Marie Avgeropoulos. Nan. 55 min.

Stotica Foto Fox

Sedma in hkrati tudi zadnja sezona se začne, ko junaki v distopični prihodnosti, kjer je človeštvo na robu izumrtja, vnovič sestavljajo koščke uničene skupnosti.

Clarke še vedno žaluje za svojo mamo in mogoče še najbolj od vseh čuti posledice dolgih let spopadov in izgub. Skupina ugotovi, da ohranjanje reda in miru med različnimi ločinami ni enostavno. Ko razkrijejo skrivnosti Anomalije, se morajo spoprijeti z novimi težkimi oviramie. Kar doživijo na tem epskem potovanju, jih potisne do skrajnih meja ter preizkusi njihovo pojmovanje družine, ljubezni in požrtvovalnosti.