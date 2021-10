TV namigi: Avdicija, Melodije srca in Tatovi

Sreda, 6. oktobra



Avdicija: TV SLO 1 ob 20.05



Melodije srca, koncert ob 30-letnici Olimpijskega komiteja Slovenije



Tatovi: Kanal A ob 20.00

Anna je poročena s Francozom Bronskyjem, ki izdeluje violine. Tudi njun desetletni sin Jonas igra violino, vendar ni tako nadarjen kot Annin učenec Alexander. Anna kljub nasprotovanju kolegov učiteljev prevzame Alexandrove učne ure, saj trdno verjame vanj. Zato se mu posveti bolj kot svojemu sinu. To njenega moža razjezi, in začneta se odtujevati. Med učencema pa je čutiti napetost, ki se sprevrže v tekmovalnost. Odnosi v družini so vse bolj napeti, Anna poišče uteho pri sodelavcu Christianu in na njegovo prigovarjanje privoli, da bo zaigrala v kvartetu.15. oktober 1991 pomeni rojstni dan Olimpijskega komiteja Slovenije. Na ta dan je bila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani podpisana Slovenska olimpijska listina. Letos bodo v ljubljanski operi tako praznovali 30. obletnico tega slovesnega trenutka. Dogodek bo z uvodnim nagovorom odprl predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, nato pa bo sledil koncert orkestra RTV Slovenija v svoji največji zasedbi. Po koncertu bo še reportaža z dobrodelne nogometne tekme sredstev, na kateri so zbirali denar za mlade športnike iz socialno šibkih okolij.Los Angeles vznemirjajo popolno izvedeni bančni ropi, ki jih izvaja skupina izkušenih razvpitih bančnih roparjev, ki za seboj ne pušča nobenih sledi. Losangeleška policija jim je odločena stopiti na prste, najbolj goreč med njimi pa je izkušeni veteran Jack Welles, ki je prepričan, da bosta pohlep in uspeh roparjem slej ko prej stopila v glavo. Ko se roparji odločijo izvesti še zadnji rop in si nagrabiti še več denarja, Welles končno dobi priložnost, da jih za vedno spravi za zapahe.