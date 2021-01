TV namigi: Bikec Ferdinand, Avseniki in Simfoniki in Novoletni koncert

Petek, 1. januarja

Bikec Ferdinand: Planet TV ob 18.30

Avsenik s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija: TV SLO 1 ob 20.00

Avsenik s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija Foto Tv Slo



Novoletni koncert z Dunaja: TV SLO 1 ob 11.15

Novoletni koncert z Dunaja Foto Tv Slo

Režiser Carlos Saldanha, avtor animiranih uspešnic Rio in Ledena doba, je na velika platna prenesel Bikca Ferdinanda – po istoimenski knjigi prirejeno zgodbo o velikem biku s še večjim srcem, ki bi raje vohal cvetlice kot se boril z matadorji.Film se osredotoči na dogodivščino ljubečega bikca, ki ga posvojita prijazen kmet in njegova hčerkica Nina. Ferdinandovo idilično življenje pa se obrne na glavo, ko ga po nesrečni prigodi prikažejo kot krvoločno zver ter ga odpeljejo v kamp za urjenje bikov. Ferdinand je odločen, da mu bo nekako uspelo pobegniti nazaj domov.Na gala koncertu, ki ga je TV Slovenija posnela konec novembra 2017 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, so nastopili Simfonični orkester RTV Slovenija ter solisti in člani družine Avsenik. Melodije velikanov Slavka in Vilka Avsenika so prepevali Manca Izmajlova, Mladinski pevski zbor RTV Slovenija, Aljaž Farasin, Urška Arlič Gololičič ter Slovenski oktet.V programu (in v posebnih novih priredbah za orkester) pa so se predstavili tudi Monika, Blaž, Sašo, Gregor ter Slavko Avsenik, mlajši. Orkestru so dirigirali Simon Dvoršak, Patrik Greblo in Miha Rogina.V novo leto nas vsako leto pospremi tradicionalni televizijski prenos glasbenega voščila Dunajskih filharmonikov iz Zlate dvorane prijateljev glasbe (Musikvereina). Vodstvo orkestra bo letos prevzel dirigent italijanski dirigent Riccardo Muti, ki bo to nalogo opravljal že šestič.Razlika od drugih let pa bo, da bo prestižni koncert tokrat izzvenel pred prazno dvorano, a ker bo koncert prenašalo 90 držav, ga bo vseeno slišalo na milijone ljudi.