TV namigi: Boj za kobalt, Three Pines in Izgubljenci

Torek, 7. marca

Boj za kobalt (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Cobalt, l’envers du rêve électrique. Fr., 2022. Režija: Arnaud Zajtman, Quentin Noirfalisse. Dok. odd. 60 min.

Zaradi podnebne krize je treba zmanjšati izpust toplogrednih plinov. K temu naj bi v Evropi pripomogel tudi hiter in množičen prehod na električna vozila. Za izdelavo baterij zanje je med drugim potreben kobalt. Pridobivajo ga v Demokratični republiki Kongo, kjer je 80 odstotkov nahajališč in pridobivanja v rokah večnacionalnih družb, ki ustvarjajo velike dobičke, 20 odstotkov pa ga pridobijo v t. i. obrtniških rudnikih, kjer ga kitajski kupci od rudarjev odkupujejo po nizki ceni. Vse skupaj pa je povezano z velikim onesnaževanjem okolja, izkoriščanjem tamkajšnjega prebivalstva, otroškim delom in korupcijo.

Three Pines (Premiera): HBO ob 20.00

Three Pines: White Out, Part 1. Kan., 2022. 1/8. Režija: Samuel Donovan. Igrajo: Alfred Molina, Rossif Sutherland, Elle-Máijá Tailfeathers, Tantoo Cardinal, Clare Coulter. TV-serija. 60 min.

Three Pines. Foto HBO

Zgodba spremlja glavnega inšpektorja Armanda Gamacheja (Alfred Molina), ki mora rešiti primere skrivnostnih umorov v nenavadni, a očarljivi kanadski vasici Three Pines. Armand je človek, ki vidi stvari, ki jih drugi ne vidijo: svetlobo med razpokami, mitsko v vsakdanjem in zlo v na videz običajnem. Pomagajo mu borbeni in težavni Jean-Guy Beauvoir, inteligentna Isabelle Lacoste in novinka Yvette Nichol. Prebivalci vasi so do njih sprva sumničavi, kljub temu pa Gamacha ta nenavaden kraj in njegovi ekscentričnimi prebivalci pritegnejo. Toda ko se poglobi v skrivna življenja ljudi, ki so tukaj našli zatočišče pred svetom, se mora soočiti tudi z lastnimi strahovi iz preteklosti.

Nova kriminalna serija, ki prinaša štiri zgodbe, vsaka v dveh delih. Seriji sledi nova sezona Perryja Masona.

Izgubljenci (Premiera): HBO ob 22.00

Rain Dogs. VB, 2023. 1/8. Igrajo: Reid Anderson, James Ashton, Emily Fairn, Tobias Jowett, Joshua Parris. TV-serija. 55 min.

Izgubljenci. Foto HBO

Temačna komedija spremlja Costello Jones, predano mamo, ki trdo delo za golo preživetje, a si želi nekaj več za svojo prezgodaj dozorelo hči Iris. Pri tem sta ji je v oporo njena sorodna duša Selby, ki je tudi očetovski lik za Iris, ter Gloria, kaotična najboljša prijateljica ter Irisina botra. Skupaj tvorijo improvizirano družino, ki jo veže zapletena, a globoko zakoreninjena ljubezen in kljubovanje sistemu, ki deluje proti njim.

Izjemna zgodba raziskuje disfunkcionalno družino na robu družbe, ki poskuša preživeti v pokvarjenem svetu.