TV namigi: Božična noč, André Rieu, Sam doma, romance ...

Torek, 24. decembra

Božična noč (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.30 in 23.10

Slo., 2024. Vodi: Bernarda Žarn. Zab. odd. 60 min.

Bernarda Žarn. Foto TVS

Na čaroben božični večer bo Bernarda Žarn gledalke in gledalce spremljala v praznični oddaji Božična noč, polni topline, sočutja in iskrenih besed.

Z gosti bo med pogovori in glasbo, z zgodbami, melodijami, mislimi in nasmehi pričarala pravo božično vzdušje. Z Bernardo bodo v prazničnem studiu Dejan Fabčič, Andreja Leško, Karel Gržan, Jan Plestenjak, Ana Dolinar, Janez Dolinar, Maja Keuc, Tilen Zakrajšek, Ana Soklič, Gregor Ravnik ...

»Skupaj praznujmo radost, ljubezen in človeško bližino, ki nas povezuje,« pravi Bernarda.

Sam doma

Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Home Alone. ZDA, 1990. Režija: Chris Columbus. Igrajo: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom, Catherine O'Hara. Kom. 130 min.

Sam doma. Foto Pop TV

Osemletni Kevin McCallister si želi, da bi njegova družina enostavno izginila. Želja se mu uresniči, ko ga starši pozabijo vzeti na božično potovanje v Pariz. Kevin sprva uživa v samoti, vendar bo njegova svoboda zahtevala določeno ceno. Ko poskušata klateža Harry in Marv vdreti v njegovo hišo, se za Kevina prava zabava šele začne. Spoprijatelji se tudi s čudaškim sosedom, ki si ne upa navezati stika z odtujenim sinom.

Polnočnica TV SLO 1 ob 23.45 Polnočnico bodo tokrat prenašali iz župnijske cerkve sv. Mihaela v Mengšu. Slovesno bogoslužje bo vodil župnik Marko Košir.

André Rieu: Bel božič (Premiera)

TV SLO 2 ob 21.35

Andre Rieu: White Christmas. Konc. 95 min.

Na božični večer bomo premierno predvajali najnovejši celovečerni koncert z Andréjem Rieujem, ki se odvija v veličastno okrašeni božični palači v Maastrichtu na Nizozemskem.

Za to priložnost je bilo ustvarjeno pravo zimsko pravljično kraljestvo. Kulisa, polna snega, z dvema drsališčema in slikovitimi zimskimi prizori. Romantična osvetlitev, rdeča preproga, nešteto lučk, 150 čudovitih lestencev in seveda obilica dobre glasbe, posebnih gostov in navdušeno občinstvo. Večer, ki ga ne gre zamuditi.

Božični zaplet (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.30

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Noel... et plus si affinites. Fr., 2023. Režija: Gilles Paquet-Brenner. Igrajo: Lior Chabbat, Hélène de Fougerolles, Aliocha Delmotte, Lannick Gautry, Florent Peyre. Rom. film. 95 min.

Božični zaplet. Foto TVS

Pariz deset dni pred božičem. Trinajstletnica Line se na spletu izdaja za svojega očeta Harolda, romantičnega in otožnega samca, ki išče sorodno dušo. Line v očetovem imenu spozna idealno kandidatko, ki se imenuje Chloe. Ne ve pa, da se pravzaprav pogovarja z Julesom, prav tako trinajstletnikom, ki je prevzel profil svoje mame Chloe, obupane nad ljubeznijo.

Otroka tudi ne vesta, da sta Harold in Chloe sodelavca v poslu s čokolado in si nista najbolj simpatična. Kaj bo vmešavanje otrok prineslo odraslim, si velja pogledati …

Film je božična ljubezenska zmenkarija med otroki in njihovimi starši.

Ni boljšega od božiča (Premiera)

Ni boljšega od božiča. Foto Planet TV

Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Must Love Christmas. Kan., 2022. Režija: Martin Wood. Igrajo: Liza Lapira, Neal Bledsoe, Nathan Witte, Adam Beauchesne, Ian Collins. Rom. kom. 110 min.

Priznana romanopiska, ki slovi po svojih romantičnih božično obarvanih zgodbah, se znajde zasnežena v očarljivem mestecu Cranberry Falls. Tam se nepričakovano zaplete v ljubezenski trikotnik z ljubeznijo iz otroštva in novinarjem, ki je odločen, da bo z njenim intervjujem rešil svojo propadajočo revijo.