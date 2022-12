TV namigi: Božična peka, Korporativne živali in Poročilo

Četrtek, 22. decembra

Dunajska božična peka: Sladka tradicija nekoč in danes

Süße Weihnachten in Wien. Avstrija, 2021. Režija: Alexander Schukoff. Dok. odd. 55 min.

Dunaj v zadnjem času ni zgolj novoletna, ampak tudi božična prestolnica. Prebivalci zimsko turobnost preganjajo z morjem luči in uživanjem v umetelno oblikovanem sladkem pecivu dunajskih slaščičarjev.

Božični kolači in piškoti, ki so bili nekoč dostopni zgolj najvišjim družbenim slojem, so si zaradi gojenja sladkorne pese in pocenitve začimb utrli pot tudi na mize meščanov. Medenjaki in vetrci še danes krasijo marsikatero božično drevo na Dunaju, najbrž pa le malokdo ve, kje so v mestu postavili prvo.

Korporativne živali: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Corporate Animals. ZDA, 2019. Režija: Patrick Brice. Igrajo: Demi Moore, Ed Helms, Jessica Williams, Karan Soni, Isiah Whitlock Jr. Kom./groz. 95 min.

Korporativne živali Foto Pro Plus

Lucy je egoistična, megalomanska izvršna direktorica podjetja Incredible Edibles, največjega ameriškega proizvajalca užitnega jedilnega pribora. Odloči se, da bo svoje podrejene, vključno s svojima nezadovoljnima asistentoma Freddijem in Jess, odpeljala na povezovalni službeni oddih v jame v Novo Mehiko.

A tam jih podzemni plaz odreže od zunanjega sveta in razočarani individualisti morajo premišljeno združiti moči, da bi preživeli. Med seksualno napetostjo, presenetljivimi poslovnimi razkritji in občasnim ljudožerstvom se Freddie in Jess končno izkopljeta iz sence svoje šefice.

Posebno poročilo: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Minority Report. ZDA, 2002. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Cruise, Max von Sydow, Steve Harris, Neal McDonough, Patrick Kilpatrick. ZF film. 170 min.

Posebno poročilo Foto Pro Plus

Verjamete v prihodnost brez umorov? S tem vprašanjem se začenja mešanica ZF, trilerja, akcije in filma noir. Leto 2054. John Anderton je šef policijske enote, ki s pomočjo treh vidcev skuša preprečiti zločin, še preden se zgodi.

A nekega dne se na seznamu bodočih morilcev pojavi Johnovo ime. Posebno poročilo deluje tako za tiste, ki ga gledajo kot navadno kriminalko, kot za tiste, ki v njem vidijo filozofijo grških tragedij.