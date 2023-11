TV namigi: čas je za moške v akciji

Nedelja, 19. novembra

Gospodje (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Gentlemen. ZDA/VB, 2019. Režija: Guy Ritchie. Igrajo: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Lyne Renee. Akc. kom. 120 min.

Prefinjena akcijska komedija v značilnem zamotanem slogu scenarista in režiserja Guya Ritchieja se lahko pohvali z vrhunsko zvezdniško zasedbo.

Ameriški izseljenec Mickey Pearson (Matthew McConaughey) je v Londonu s preprodajo marihuane ustvaril imperij. Ko se po okolici razširijo govorice, da Mickey želi za vedno zapustiti celoten posel trgovanja z marihuano, mnogi začnejo spletkariti in organizirati svoje akcije podkupovanja in izsiljevanja v upanju, da bi del posla ukradli iz njegovih rok.

Samo morje ve (Premiera): TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Mercy. VB, 2018. Režija: James Marsh. Igrajo: Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis, Mark Gatiss, Sebastian Armesto. Pust. drama. 110 min.

Samo morje ve. Foto TVS

Samo morje ve je po resnični zgodbi posneta napeta družinsko-športna drama o Britancu, ki gre na jadranje okoli sveta.

Film, posnet po resnični zgodbi s konca 60. let, govori o Britancu Donaldu Crowhurstu (v filmu ga igra Colin Firth), ki se udeleži nevarnega izziva – jadranja okoli sveta. Želi si postati prvi človek na svetu, ki je obkrožil zemljo po morju, ne da bi se pri tem ustvljal na kopnem.

Crowhurst mukoma pridobi sponzorje za tekmo, ki ji pozornost posvečajo mediji in javnost po vsem svetu. Pred odhodom, ko naj bi se poslovil od ljubeče žene (Rachel Weisz) in otrok, se že hoče umakniti iz tekmovanja in ostati z družino. Vendar ga sponzorji prisilijo v ekspedicijo, saj bi moral v nasprotnem primeru vrniti njihovo investicijo. A težave se začnejo že kmalu po začetku plovbe. Donald ima težave z opremo, primanjkuje pa mu tudi znanja o plovbi na odprtem morju. V prvih tednih prepluje manj kot polovico načrtovane poti ...

Septembrska klasa (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

Koprod., 2020. Režija: Igor Šterk. Dok. film. 80 min.

Septembrska klasa. Foto TVS

Dokumentarni film je portret generacije, ki se je z območja vse Jugoslavije septembra 1987 zbrala v majhni kasarni na otoku Vis, da bi odslužila 365 dni v JLA. Je film o skupini desetih ljudi, ki so služili vojaški rok na otoku Vis nekaj let pred razpadom države. V majhni kasarni na robu otoka, oddaljeni od vsakršne civilizacije. Služili so vojaški rok eni državi, čeprav je ta samo nekaj let kasneje razpadla na šest manjših, ki so se kmalu znašle v vojni.

Film na subtilen način govori tudi o razlogih za razpad države iz perspektive, kakršne še nismo spoznali. Kako se nekdanji vojaki po več kot tridesetih letih spominjajo teh časov? Spomin je varljiv, še posebej po toliko desetletjih.