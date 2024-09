TV namigi: Cesarica Sisi, Življenje na tehtnici in Madame Web

Nedelja, 1. septembra

Sisi (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.00

Sisi. Avstrija, 2023. Režija: Andy Fetscher. 3. sez. 1/6. Igrajo: Dominique Devenport, Jannik Schümann, David Korbmann, Tanja Schleiff, Pauline Werner. Nad. 60 min.

Po padcu Napoleona III. vre tudi na Dunaju, zato cesar Franc grofu Grünneju ukaže, naj se pomeša med delavce na gradbišču dunajskega sejmišča in ugotovi, kdo je njihov kolovodja. Odloči se tudi, da bo sina predčasno poslal v vojaško šolo.

Njegova namera zasenči praznovanje Rudolfovega devetega rojstnega dne, saj cesarica Sisi poskuša prepričati soproga, da za občutljivega fantka vojaška vzgoja ni primerna. Ko se vsi njeni poskusi izjalovijo, sklene, da ga bo osvobodila na lastno pest. Iz Pariza na Dunaj pribeži tudi pretkana spletična Walli in na nemirnih ulicah sreča žeparja Gustava.

Življenje na tehtnici (Premiera)

Planet TV ob 20.00

Slo., 2024. Voditelj: Klemen Bučan. Resn. šov. 60 min.

Življenje na tehtnici Foto Planet Tv

Resničnostni šov The Biggest Loser Slovenija se je v četrti sezoni preimenoval v Življenje na tehtnici. Novo ime prinaša tudi osvežen koncept oddaje, ki bo tekmovalcem nudil celostno pomoč pri preobrazbi in boju s kilogrami. Šov tako ne bo več osredotočen zgolj na naporne treninge in strogo prehrano, ampak tudi na druge pomembne dejavnike, ki omogočajo spremembo življenjskega sloga in ohranjanje le-tega tudi po odhodu iz šova.

Skrb za njihovo telesno pripravljenost in motivacijo bodo prevzeli kar trije strokovnjaki: nekdanja Exatlonovka in miss Slovenije 2012 Nives Orešnik, svetovni prvak v fitnesu 2005 in 2006 Andrej Milutinovič ter nekdanji pripadnik specialnih sil Gregor P. Kirsch.

Madame Web (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Koprod, 2024. Režija: S.J. Clarkson. Igrajo: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Moner, Celeste O'Connor, Tahar Rahim. Akc. film. 115 min.

Madame Web Foto HBO

Samostojna zgodba o izvoru ene najbolj skrivnostnih junakinj iz Marvelovega sveta. Dakota Johnson upodobi Cassandro Webb, bolničarko iz Manhattna, ki ugotovi, da lahko vidi v prihodnost. Prisiljena se je soočiti z razkritji o svoji preteklosti in pri tem vzpostavi odnos s tremi mladimi ženskami, ki jim je usojena neverjetna prihodnost.

Film, ki se ga splača pogledati že zato, da boste lahko sodelovali v pogovoru, ali gre za najslabši superjunaški film, ki je bil kdaj koli posnet. In ko smo že pri tem, film je imel eno najbolj intrigantnih promocijskih turnej. V glavni vlogi je bila – kot v filmu –Dakota Johnson.