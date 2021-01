TV namigi: Creed II, Mestece zaljubljenih in 23 sprehodov

Nedelja, 3. januarja



Creed II: Kanal A ob 20.00

Mestece zaljubljenih: POP TV ob 21.55

Mestece zaljubljenih Foto Pro Plus



23 sprehodov: TV SLO 1 ob 15.10

23 sprehodov Foto Tv Slo

Michael B. Jordan in Sylvester Stallone se v nadaljevanju boksarske sage vračata kot Adonis Creed in Rocky Balboa.Adonis je razpet med obvezami v osebnem življenju in pripravami na naslednji veliki dvoboj. Soočil se bo z nasprotnikom, s katerim ga veže družinska preteklost, kar ga le še podžge za spopad v ringu. Adonisa namreč izzove Viktor Drago, sin Ivana Draga, ki je pred 33 leti v tragičnem dvoboju ubil Adonisovega očeta, Apolla Creeda. Pod vodstvom Rockyja Balboe začne trenirati za največji obračun svojega življenja ...Zgodba spremlja Ave Mario Mulligan, katere življenje se obrne na glavo, ko izve za staro družinsko skrivnost. Ave Maria uživa v samskem življenju v mirnem mestecu Big Stone Gap. Dekle je predano delu v očetovi lekarni, v prostem času pa se posveča organizaciji tradicionalne prireditve, ki se vsako leto odvija v njihovem mestu.Njeno mirno življenje nekega dne pretrese odkritje družinske skrivnosti, nepričakovana snubitev ter obisk filmske legende Elizabeth Taylor. Ave Mario čaka dogodivščina, ki bo popolnoma spremenila njeno življenje.Dave in Fern sta neznanca, ki se vsak dan srečujeta v londonskem parku, kjer sprehajata svoja psa. Najprej je uglajena gospa Fern do Dava zadržana, saj se boji, da bo njegov velik pes poškodoval njeno psičko. Kmalu pa ugotovi, da je njegov pes miroljuben in postopoma postaneta tandem pri pasjem sprehajanju.Vsako novo srečanje v parku poglobi njuno prijateljstvo. Sčasoma se zaljubita, nato pa se spopadeta s težavami, ker prej drug z drugim nista bila povsem iskrena.