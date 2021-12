TV namigi: Čudoviti lisjak, Reški orel in Helmut Newton

Nedelja, 12. decembra

Čudoviti lisjak: TV SLO 1 ob 15.25

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fantastic Mr. Fox. ZDA, 2009. Režija: Wes Anderson. Glasovi: George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, Wallace Wolodarsky. Anim. film. 95 min.

Zviti lisjak je v mladosti vlamljal po kmetijah človeških sosedov in ropal njihove pridelke. Ko je njegova žena zanosila, je svečano prisegel, da se ne bo nikdar več ukvarjal s kriminalom. Par je dobil sina in zaživeli so kot srečna družina. A ko se lisjak po dolgem času vnovič vda živalskemu nagonu in sosedu iz hleva izmakne nekaj piščancev, ogrozi svojo družino in celotno živalsko skupnost.

Prvovrstna animirana komedija Wesa Andersona po brezčasni predlogi Roalda Dahla.

Reški orel: TV SLO 2 ob 20.05

Riječki orao. Hrv., 2021. Režija: Dario Lonjak. Dok. film. 60 min.

Gabriele D'Annunzio, kontroverzni italijanski pesnik in dramatik, ki se je navduševal nad vojno, je leta 1919 z nekaj italijanskimi arditi zavzel ozemlje Reke, prepričan, da mora tam prevladati italijanstvo. Dokumentarni film skozi zgodbo o dolgo izgubljeni glavi sicer dvoglavega orla z mestnega stolpa na Reki prinaša pogled v te nenavadne dogodke.

Orlova glava, del simbola mesta Reke, je celo stoletje veljala za izgubljeno, dokler je ni vdelane v zid na dvorišču vile ob Gardskem jezeru, ki je postala D'Annunziev dom po izgonu z Reke, danes pa je v njej urejen muzej, našel zgodovinar Federico Carlo Simonelli.

Helmut Newton: Lepe in poredne: TV SLO ob 21.05

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful. ZDA, 2020. Režija: Gero von Boehm. Dok. film. 95 min.

Helmut Newton, veliki mojster modne fotografije, je zaslovel s provokativnimi fotografijami žensk. Je Newton slavil moč svojih portretirank? Je v njih videl le spolne objekte?

V filmu svoj pogled na kontroverznega fotografa razkrijejo prav njegove muze, tudi Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Marianne Faithfull in Hanna Schygulla, Anne Wintour in umetnikova žena in sodelavka, fotografinja June Newton. Film ponudi tudi Newtonovo soočenje s Susan Sontag, ki fotografa odkrito obtoži mizoginije.