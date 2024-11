TV namigi: Dan Rudolfa Maistra, Atlas ptic in Alice v mestih

Petek, 22. novembra

Proslava ob dnevu Rudolfa Maistra: TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2024. Režija: Anja Rebek. Posn. 75 min.

Osrednja letošnja državna slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra bo potekala v Kamniku, kjer se je ta slovenski pesnik, general in borec za severno mejo rodil. Dogodek bo zaznamoval 150. obletnico Maistrovega rojstva, 90. obletnico njegove smrti in 100. obletnico imenovanja Rudolfa Maistra - Vojanova za častnega meščana Kamnika.

Govornika na dogodku bosta sedanji in nekdanji minister za obrambo, Borut Sajovic in Marjan Šarec, nastopali pa bodo Orkester Slovenske vojske, ki mu bo dirigiral Mitja Dragolič, Ana Bezjak, Marko Črnčec, Tomi Meglič, Nina Strnad, Gregor Strasberger, Lotos Vincenc Šparovec ...

Atlas ptic: TV SLO 2 ob 21.05 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Atlas ptáku. Koprod., 2021. Režija: Olmo Omerzu. Igrajo: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Vojtech Kotek, David Bowles. Drama. 90 min.

Atlas ptic Foto Tv Slo

Ko pride na dan, da iz starega družinskega podjetja odtečejo ogromne vsote denarja, pride do soočenja z novo realnostjo. Ivo Róna, dolgoletni direktor uspešne firme Aron, skuša kočljivi situaciji priti do dna, pri čemer mu otroci in okolica niso ravno v pomoč, zadeva pa je še bolj zapletena, ker niti sam ni brez krivde za nastalo situacijo. Novi film Olma Omerzuja prepleta zapletene družinske odnose s svetom modernih komunikacijskih tehnologij. Toda v vojni, ki se v filmu potihoma razplamteva, ni jasno niti to, kdo je proti komu, kaj šele, kdo bo izšel kot zmagovalec.

Alice v mestih: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Alice in den Städten. Nem., 1974. Režija: Wim Wenders. Igrajo: Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer, Edda Köchl, Ernest Boehm. Drama. 115 min.

Alice v mestih Foto Tv Slo

Po filmu Nebo nad Berlinom je to naslednji film v ciklusu Wima Wendersa. Nemški novinar Philip Winter potuje po Ameriki in se spopada z ustvarjalno blokado. V New Yorku spozna deklico Alice in njeno mamo, ki otroka potisne v njegove roke in odide v neznano. Da bi našla dekličino babico, se Philip in Alice odpravita na pot po Nemčiji in Nizozemski, kjer se med njima razvije prijateljska, skoraj družinska vez.