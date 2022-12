TV namigi: David Copperfield, Skyfall in Pogovor

Četrtek, 29. decembra

Osebna zgodovina Davida Copperfielda: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Personal History of David Copperfield. VB, 2019. Režija: Armando Iannucci. Igrajo: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Peter Capaldi, Fisayo Akinade. Kom./drama. 115 min.

Film je sodoben pristop k adaptaciji literarne klasike pisatelja Charlesa Dickensa (1812–1870). Roman je izšel leta 1850, pred tem je izhajal po delih, in ima avtobiografske elemente.

Zgodbo pripoveduje mladenič, ki želi postati pisatelj in oriše revščino v viktorijanskem Londonu. V tem času in prostoru išče svoje mesto, in tako spremljamo njegovo pot od nesrečnega in obubožanega otroštva do uspeha, ki ga doživi kot pisatelj.

007 – Skyfall: Planet TV ob 22.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Skyfall. Koprod., 2012. Režija: Sam Mendes. Igrajo: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris. Akc. film. 145 min.

Skyfall je 23. film o Jamesu Bondu, ki je izšel ob 50. obletnici začetka serije. Tokrat je na bondovski režijski stolček prvič sedel Sam Mendes (in nato še tri leta kasneje za Spectre).

Po katastrofalni operaciji v Istanbulu je James Bond ostal pogrešan. Hkrati so se na internetu pojavile identitete vseh tajnih agentov MI6. Zato se sprožijo vprašanja, ali je M sposobna za vodstvo tajne službe. Takrat se prikaže Bond in M ga pošlje na lov za hekerskim teroristom Raoulom Silvo. A James Bond med divjimi pregoni težko loči resnico od laži ...

Pogovor s predsednico Državnega zbora: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Vida Petrovčič. Pog. odd. 60 min.

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič Foto Leon Vidic

Dokler ni postala prva predsednica državnega zbora Republike Slovenije, je bila v javnosti najbolj znana kot tista sodnica, ki si je drznila, sicer na zaprtem profilu na Facebooku, kritizirati vladajočo politiko. Je magistrica pravnih znanosti. Preden je odšla v politiko, v Gibanje Svoboda, je bilo njeno delovno področje predvsem stvarno, nepremičninsko pravo. Kot ljubiteljica zgodovine je tudi avtorica knjige Gretin greh.

Tokratna gostja voditeljice Vide Petrovčič je Urška Klakočar Zupančič.