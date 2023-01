TV namigi: Deadpool, Telenovela in Sava

Nedelja, 15. januarja

Deadpool (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

ZDA, 2016. Režija: Tim Miller. Igrajo: Ryan Reynolds, Karan Soni, Ed Skrein, Michael Benyaer, Stefan Kapičić. Akc. film. 130 min.

Nekdanji pripadnik posebnih enot Wade Wilson se mora soočiti z smrtonosno boleznijo, njegov edini izhod pa je ponudba skrivnostne organizacije, ki želi na njem opraviti nevaren biološki poskus. Wade postane grozljivo iznakažen, a hkrati pridobi izjemne moči in neumrljivost. Sprva noče sprejeti svoje nove identitete, toda ko najhujši sovražnik ogrozi ljubezen njegovega življenja, se Wade spremeni v neusmiljenega maščevalca Deadpoola.

Eden najbolj sprevrženih Marvelovih junakov, ki uspešno sprevrže tudi žanr – Deadpool je še bolj zabaven, piker in spolirano nasilen, kot bi lahko pričakovali, Reynolds pa je bil rojen za to vlogo.

Telenovela: Superk***e (Premiera): Pop TV ob 22.10

Slo., 2020. 1. del. Režija: Boris Bezić. Igrajo: Bojan Emeršič, Gaja Filač, Nejc Cijan Garlatti, Ivo Ban, Gregor Gruden. Hum. nad. 35 min.

Pohlepni medijski menedžer Marjan želi s partnerji iz Banja Luke prevzeti televizijsko postajo Prvak TV. Rad bi jo prevzel po nizki ceni, zato mora vrednost postaje čim bolj znižati in se domisli, da bo najel nesposobnega izvršnega direktorja, ki bo moral sproducirati novo TV serijo. Najde Slavca (Bojan Emeršič), pomožnega delavca na bencinskem servisu, in mu naroči, da naredi novo serijo. Slavc za scenarista izbere Toneta, avtorja risank o mačku Tačku, ki jo je pred davnimi leti gledal kot otrok, zanimiv pa je tudi njegov izbor režiserja ...

Sava (Premiera): TV SLO 1 ob 22.15

Sava. Koprod., 2021. Režija: Matthew Somerville. Dok. film. 75 min.

Sava. Foto TVS

Reka Sava je bila tisočletja ločnica med vzhodom in zahodom in vez med narodi. Nekoč najdaljša reka v Jugoslaviji danes teče skozi Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. V tem nekonvencionalnem dokumentarcu Savi posodi glas zdaj žal že pokojna hrvaška igralka Mira Furlan, ki gledalca vodi po 990 kilometrov dolgi poti reke med ljudmi, ki z nami delijo svoje spomine, sanje in videnje prihodnosti. Meditativni dokumentarec je po besedah britanskega režiserja Matthewa Somervilla »ljubezensko pismo Balkanu, Savi in Miri Furlan«.