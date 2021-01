TV namigi: Detroit, Doktor Thorne in Ugodno oddam sina

Ponedeljek, 4. januarja



Detroit: Kanal A ob 21.55



Doktor Thorne: TV SLO 2 ob 20.45

Doktor Thorne Foto Tv Slo

Ugodno oddam sina: POP TV ob 20.55

Ugodno oddam sina Foto Pro Plus

Z oskarjem nagrajena režiserka Kathryn Bigelow v filmu raziskuje tragične dogodke v Detroitu leta 1967, ko so mesto pretresali rasni nemiri.Nemiri so se začeli 23. julija s policijsko racijo v ilegalnem baru. 25. julija, dva dni po izbruhu nemirov, so na ulice poslali tudi nacionalno gardo. Med racijo v hotelu Algiers več policistov krši postopek, ko začnejo nasilno zasliševati goste, da bi od njih izsilili priznanje, da so nameravali napasti policijo. V usodni noči so v hotelu umrli trije neoboroženi temnopolti mladeniči, še devet oseb, med njimi dve belki, pa je bilo brutalno pretepenih. Policisti smrti niso prijavili in trupla so odkrili šele naslednji dan.Na čudovitem vrtu posesti Greshamsbury gospodična Gresham dela načrte za bližajočo se poroko z g. Moffatom, ki je zelo bogat, a brez plemiškega naziva. Njena mati je zelo zadovoljna, saj je družina do grla v dolgovih in pričakuje, da se bo tudi sin Frank bogato poročil.Toda Frank ljubi hčerko dr. Thorna, prijateljico iz otroštva, ki je brez bogastva in naziva, ter se upira materinim željam. Mati na pomoč pokliče prepričljivo in bogato svakinjo ...V resničnostni oddaji bodo udeleženci skušali najti sorodno dušo, a tako, ki bo všeč tudi njihovi mami. Gledalci bodo spoznali štiri očarljive, postavne, zaželene, a še vedno samske moške, ki še zmeraj živijo pri mami. Zato je skrajni čas, da mama vzame stvari v svoje roke in svojemu sinu pomaga najti dekle, ki bo pravo zanj!V prvi epizodi se bosta predstavila prva dva kandidata – Marko Sandalić in Igor Bjeloševi – kakor tudi njuni mami, Ana in Marica, ter Igorjev oče Drago. Pred kandidatoma je vse prej kot lahka naloga. V prekrasni vili bo fanta in njuni mami pričakala voditeljica Irina Čulinović, ki bo vsakemu predstavila sedem deklet, med katerimi se morda skriva tista prava.