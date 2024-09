TV namigi: divji Karibi, praznik Primorske in begunci v morju

Nedelja, 15. septembra

Po divjih Karibih z Liz Bonnin (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Liz Bonnin's Wild Caribbean. VB, 2023. 1/4. Režija: Caroline O'Shaughnessy. Dok. serija. 75 min.

Karibi obsegajo več kot 7000 otokov. Z belimi peščenimi plažami in turkiznim morjem so za mnoge sanjski počitniški cilj. Manj je znano, da tam živi veliko zanimivih in nenavadnih divjih živali, zaradi česar so Karibi paša za oči za vsakega ljubitelja narave. Francosko-irska raziskovalka divjine Liz Bonnin bo obiskala štiri karibske regije, kjer bo spoznala osupljiva in veličastna bitja ter varuhe teh dragocenih ekosistemov.

V prvem delu bo Liz raziskala Hispaniolo, drugi največji otok. Opazovala bo, kako krokodilje samice ležejo jajca, pomagala reševati plamence iz letovišč in iskala haitskega ploskorila, izmuzljivega malega sesalca, ki izvira še iz dobe dinozavrov. V narodnem parku Los Haitises živi skoraj 200 vrst ptic, samo ena pa je osvojila srca domačinov. Tu najdemo kanjo vrste Buteo ridgwayi, po kateri so poimenovali otroško bejzbolsko ekipo. V igri se preizkusi tudi Liz.

Proslava »Priključitev Primorske matični domovini« ob dnevu vrnitve Primorske matični domovini

Slo., 2024. Prenos. 70min.

Prireditev ob državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini leta 2013. Foto Jure Eržen/Delo

Vsako leto 15. septembra praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini. Letos bo slovesnost ob 77. obletnici dogodka v na Glavnem trgu v Vipavi.

Zazvenele bodo misli in pesmi o domovini, o tem, kako smo ponosni na svojo preteklost in kako snujemo prihodnost pod sloganom Moja pesem je himna srca. Prireditev bodo oblikovali Vipavci, otroci, pevci in instrumentalisti, ki ustvarjajo in delujejo v tem delu Vipavske doline. Prireditve se bosta udeležila predsednica države Nataša Pirc Musar ter predsednik vlade RS in tokratni slavnostni govornik Robert Golob.

Sredi morja (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.20

En pleine mer. Fr./Belg-, 2023. Režija: Muriel Cravatte. Dok. odd. 60 min.

Sredi morja. Foto TVS

Sredi Sredozemskega morja posadka reševalne ladje Ocean Viking rešuje ljudi, ki bežijo iz Libije.

Prenatrpani čolni, ki niso primerni za plovbo, po več dni plujejo s tokom. Ko preživele rešijo in sprejmejo na krov, jim nudijo prvo pomoč, nato jih skušajo pospremiti do varnega pristanišča. Na tej ladji se še posebej trudijo pomagati ženskam in otrokom.

Da bi oskrbeli ljudi v stiski v skladu z njihovimi pravicami in pomorskim pravom, v osrednjem Sredozemlju vsak dan potekajo prepiri med oblastmi in humanitarnimi delavci.