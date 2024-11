TV namigi: dve ljubezenski aferi, eno potovanje in smrtonosni obračun

Četrtek, 14. novembra

Michael Palin v Nigeriji (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.10

Michael Palin In Nigeria. VB, 2024. 1/3. Režija: Neil Ferguson. Dok. serija. 55 min

Britanski igralec in popotnik Michael Palin se bo podal na potovanje po Nigeriji. Že dolgo je navdušen nad njeno bogato zgodovino in kulturo, rad pa bi spoznal tudi njene ljudi in tamkajšnji način življenja. Odkrival bo, kako se Nigerijci in njihova država spopadajo s številnimi izzivi sedanjosti in zapuščino preteklosti. Na poti bo večkrat naletel na ovire in nevarnosti, zato bo včasih imel oboroženo spremstvo.

Michael Palin v Nigeriji. Foto TVS

Michael začne potovanje v Lagosu, največjem, a ne tudi glavnem mestu Nigerije. V njem živi več kot 20 milijonov ljudi, vsak dan se jih priseli še 2000. Vsi sanjajo o boljšem življenju, a to uspe le maloštevilnim. Večina jih živi v barakarskih naseljih, od katerih je največje Makoko, ki leži na kopnem in vodi. Michael obišče tudi najbolj znano mestno plažo, ki je zanimiva zaradi svojih prepovedi, in se poda na otok Gberefu, od koder so britanske družbe pošiljale sužnje v Ameriko.

Nori Pierrot

​TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Pierrot le fou. Fr., 1965. Režija: Jean-Luc Godard. Igrajo: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani. Krim. 110 min.

Nori Pierrot. Foto TVS

Ključno delo Jean-Luca Godarda je komedija o pobegu iz zapora meščanstva.

Mladi Francoz Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo), ki je poročen z bogato Italijanko, ima dovolj malomeščanskega življenja z utesnjujoče dolgočasnimi službenimi in družinskimi obveznostmi. Nekega dne sreča svoje nekdanje dekle Marianne (Anna Karina), ki ga med drugim vztrajno kliče Pierrot, in skupaj odideta v njeno stanovanje, kjer najdeta truplo moškega. Z njegovim avtomobilom jo mahneta proti morju, kjer ju čaka nekonvencionalno življenje ...

Alma in Oskar (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Alma & Oskar. Koprod., 2022. Režija: Dieter Berner. Igrajo: Emily Cox, Valentin Postlmayr, Tatiana Pauhofová, Anton von Lucke, Wilfried Hochholdinger. Bio. drama. 90 min.

Alma in Oskar. Foto HBO

Film prikazuje strastno ljubezensko razmerje med prvo damo dunajske visoke družbe Almo Mahler in kontroverznim umetnikom Oskarjem Kokoschko.

V začetku 20. stoletja je bil mladi slikar Oskar Kokoschka v vzponu, nanj pa so vplivala dela Gustava Klimta, a je temu dodal lasten ekspresionistični slog.

Kokoschka, ki velja za enega največjih umetnikov 20. stoletja, je za svoja najslavnejša dela za model uporabil Almo Mahler, prvo damo dunajske visoke družbe. Leta njunega odnosa pa so pomenila najbolj plodovito obdobje v njegovem življenju.

Alma, ki je bila tudi skladateljica in znana osebnost na glasbeni sceni, je že pokopala prvega moža Gustava Mahlerja, ko se je začel njen burni odnos s Kokoschko, občasno pa je ljubimkala tudi z arhitektom Walterjem Gropiusom.

Film prinaša zgodbo o moči in nevarni strasti.

V dolini nasilja

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

In a Valley of Violence. ZDA, 2016. Režija: Ti West. Igrajo: Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone, Karen Gillan. Akc. vestern. 140 min.

V dolini nasilja. Foto Kanal A

Na poti v Mehiko se potepuh Paul (Ethan Hawke) odloči poiskati zatočišče v Dentonu, oddaljenem mestu z zloglasnim vzdevkom Dolina nasilja. To nekoč priljubljeno rudarsko mesto je zdaj tako rekoč zapuščeno in je dom odpadnikom, ki se skrivajo pred zunanjim svetom. Najbolj okruten med njimi je Gilly (James Ransone), šerifov (John Travolta) sin in njegov namestnik, ki verjame, da je nedotakljiv.

Paul in Gilly drug do drugega takoj začutita nestrpnost, kar se kmalu sprevrže v smrtonosni obračun, ki celotno mesto pahne v vrtinec nasilja ...

Sodobni vestern, pri katerem bodo poznavalci opazili marsikatero podobnost z Johnom Wickom.