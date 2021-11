TV namigi: Dvojna igra, To morajo biti nebesa in Marigold

Sobota, 27. novembra

Dvojna igra: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Departed. ZDA, 2006. Režija: Martin Scorsese. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen. Triler. 175 min.

Pred leti je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden od njih je tudi Collin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato mladega Billyja Costigana pod krinko pošljejo v Costellovo mafijo. Toda ko se tako Collin kot Billy zavesta ovaduha v svojih vrstah, postane položaj kritičen.

Prvovrstni dialoški dvoboji sprožijo napeto mišelovko, ki morda ni tako monumentalna kot Dobri fantje, a je vredna (večkratnega) ogleda.

To morajo biti nebesa: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

It Must Be Heaven. Koprod., 2019. Režija: Elia Suleiman. Igrajo: Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim, George Khleifi, Ali Suliman. Kom. 105 min.

To morajo biti nebesa Foto Tv Slo

Večkrat nagrajeni palestinski filmar si postavlja vprašanje, ki zadeva vse nas: Kje je v resnici prostor, ki ga imenujemo dom?

Elia Suleiman zapusti Palestino, da bi našel novo domovino, a v tujini kmalu odkrije, da mu Palestina ves čas diha za ovratnik. Obljuba novega življenja se sprevrže v komedijo napak. Ne glede na to, da ga pot vodi vse od Pariza do New Yorka, ga nekaj venomer spomni na dom. Pripoved, v kateri režiser igra samega sebe, ne da bi izrekel kakšno besedo, je sestavljena iz vsakdanih dogodkov in naključnih srečanj.

Eksotični hotel Marigold: Planet TV ob 18.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Best Exotic Marigold Hotel. Koprod., 2011. Režija: John Madden. Igrajo: Judi Dench, Tom Wilkinson, Patrick Pearson, Hugh Dickson, James Rawlings. Kom. 135 min.

Eksotični hotel Marigold Foto Planet Tv

Sedem ostarelih Britancev – od revne vdove, upokojenega sodnika do poskočnega osvajalca, predsodkov polne gospodinje, nergavih zakoncev in ostarele fatalke – namerava svoje upokojenske dni preživeti v luksuznem hotelu Marigold v Indiji. Ko prispejo tja, jih tam namesto razkošja pričaka napol podrt hotel pod vodstvom mladega in optimističnega Sonnyja.

Film je komična študija najrazličnejših karakterjev na angleški način.