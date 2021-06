TV namigi: EkstraVisor, Catwoman in Zločin stoletja

Četrtek, 17. junija

EkstraVisor: Tranzicija družbenega v zasebno: TV SLO 1 ob 20.00



Catwoman: Kanal A ob 20.00

VIKEND - Catwoman - Catwoman



Zločin stoletja: HBO ob 21.30

V 30 letih samostojne države je privatizacija podjetij zagotovo ena najpomembnejših tranzicij. Nekoč družbena lastnina, torej lastnina vseh in nikogar, je največjo preobrazbo doživela z množično privatizacijo s certifikati, ki jo bodo v oddaji predstavili z njenimi posledicami: pidovskimi tajkuni, političnimi ozadji, anemičnimi nadzornimi institucijami in državnim lastništvom. Prav tako se bodo posvetili drugim fazam privatizacije in razkrili, kdo so manj znani zmagovalci različnih faz privatizacij. Drugi del oddaje pa bodo namenili analizi 100 največjih tujih lastnikov v Sloveniji: iz katerih držav prihajajo, katera podjetja imajo, koliko je med njimi nekoč družbenih podjetij.Sramežljiva Patience Philips (Halle Berry) je zaposlena v veliki kozmetični firmi, ki jo vodita naduti George Hedare in njegova lepa žena Laurel (Sharon Stone). Ko nekega dne Patience odkrije temačno skrivnost, se znajde sredi nevarne zarote. Postane žrtev umora, a ji mačka reši življenje. Tako se znova rodi kot Catwoman Kombinacija mačke in ženske vedno grozi, da se bo sprevrgla v ceneno zgodbo o seksualni privlačnosti. Če je filmarjem pri Michelle Pfeiffer to uspelo preprečiti, so s Halle Berry zadeli prav v punčico vsega, kar obetajo premajhen kostumček iz lateksa, visoke petke in mačja ušesa.Zgodba o farmacevtski zaroti in političnih odločitvah, ki omogočajo pretirano produkcijo, nepremišljeno distribucijo in zlorabo sintetičnih opiatov. Dokumentarec oskarjevskega nagrajenca Alexa Gibneyja v dveh delih preiskuje izvor, obseg in nepravilnosti ene od najbolj uničujočih javnih tragedij našega časa, ki je samo v tem stoletju povzročila pol milijona smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov. Dokumentarec razkriva, da se epidemija opiatov v ZDA kot katastrofa javnega zdravstva ni pojavila po naključju.