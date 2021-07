TV namigi: Europa Cantat, Skriti faktorji, Čudoviti mladi um

Sobota, 17. julija





Festival Europa Cantat 2021: TV SLO 1 ob 21.00





Skriti faktorji: Planet TV ob 19.55

Skriti faktorji Foto Planet Tv

Čudoviti mladi um: TV SLO 2 ob 20.00

Čudoviti mladi um Foto Tv Slo

Festival Europa Cantat je največji projekt Evropske zborovske zveze in poteka vsaka tri leta v enem od evropskih mest. Letos je to Ljubljana, organizira pa ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Med 17. in 22. julijem se na koncertih predstavlja 14 mednarodno priznanih zborovskih zasedb iz Slovenija in tujine.Slavnostno odprtje festivala ponuja pester glasbeni program, od novih priredb slovenske ljudske glasbe do glasbe Jacobusa Handla Gallusa, Arva Pärta, Stinga in skupine Queen. Nastopili bodo Zbor sv. Nikolaja Litija, vokalna skupina Singer Pur, solistki Katarina Heyrison, Kim Nazarian ter številni priznani slovenski glasbeniki in ansambli.Biografska drama, posneta po istoimenskem neliterarnem delu Margot Lee Shetterly, je navdušila tako kritike kot gledalce.V dolgo zamolčani zgodbi o temnopoltih znanstvenicah, ki so v času hladne vojne in vesoljske tekme s Sovjetsko zvezo pomagale pri programu izstrelitve prvega ameriškega astronavta v orbito, spoznamo izjemne prijateljice Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan in Mary Jackson, ki sodelujejo pri najbolj zahtevnih projektih Nase, vendar vedno znova naletijo na rasne predsodke, spolna nadlegovanja in kulturna šikaniranja ...Avtistični najstnik in matematični čudežni deček Nathan kljub svoji inteligenci ne zmore navezati stika z drugimi ljudmi. Tudi z mamo Julie ima težave, saj ona marsičesa ne razume, ker preprosto ni dovolj pametna zanj. V zapletenem svetu medčloveških odnosov se Nathan opre na številke, ki so zanesljive, natančne in predvidljive.Ko Nathanovo izobraževanje prevzame nenavadni učitelj Martin Humphreys, se med njima stke nenavadno prijateljstvo. Čeprav je gospod Humphreys sam bolan, mu vseeno uspe Nathana pripraviti za mednarodno matematično olimpijado ...