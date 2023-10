TV namigi: filmi z Liffa na TV Slovenija

Sobota, 21. oktobra

Najbolj grozen človek na svetu (Premiera): TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Verdens verste menneske. Kopr., 2021. Režija: Joachim Trier. Igrajo: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, Helene Bjørneby. Drama. 125 min.

Zaključek Trierjeve trilogije filmov o norveški prestolnici prinaša vpogled v stanje uma današnje generacije tridesetletnikov. Film je dobil nagrado za najboljšo igralko na filmskem festivalu v Cannesu.

Julie (Renate Reinsve) bo kmalu dopolnila trideset let, njeno življenje pa je ena sama eksistenčna zmeda. Vrsta njenih talentov je zapravljenih, njen starejši fant Aksel (Anders Danielsen Lie), uspešen stripar, pa želi, da se ustalita. Neke noči Julie zatava na zabavo, kjer spozna mladega, očarljivega Eivinda (Herbert Nordrum). Ne traja dolgo in že prekine razmerje z Akslom ter se spusti v novo zvezo, z upanjem, da ji bo to dalo nov pogled na življenje. A Julie kmalu spozna, da je za nekatere pomembne življenjske odločitve že prepozno.

Med obema filmoma na TV SLO 2 ob 23.10 bo na sporedu oddaja Televizorka, v kateri bo gost Iztok Polanc iz Uredništva tujih oddaj, ki je izbral deseterico filmov, ki bodo na ogled na TVS.

Kelti (Premiera): TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Kelti. Srb., 2021. Režija: Milica Tomović. Igrajo: Dubravka Kovjanić, Stefan Trifunović, Nikola Rakočević, Slaven Došlo, Jovana Gavrilović. Drama. 115 min.

Srbski film Kelti. Foto TVS

Štiriindvajset ur v družinskem stanovanju na robu Beograda, kjer osemletnica praznuje rojstni dan, njena družina in vsa srbska družba pa doživljata viharno obdobje nepovratnega razkola.

Leta 1993 je Srbija v vojni. Zaradi mednarodnih ukrepov in inflacije je življenje težko, Marijana, mama osemletne Minje, kljub apatičnemu možu, težavam najstniške hčere pankerice ter svoji nesrečni sestri in njenemu težavnemu nekdanjemu dekletu poskuša ohraniti pogum. Za mlajšo hčer pripravi rojstnodnevno zabavo, pa čeprav je v torti namesto masla margarina, v steklenicah kokakole cenejša pijača, družinski pes izposojen, kostumi pa narejeni doma.

Pod vplivom alkohola na dan privrejo praznina v odnosih, prepiri na temo razpada Jugoslavije in frustracije, ki se sproščajo z drobnimi nasilnimi dejanji. Na kaotičen dan in nemirno noč, ki mu sledi, portret družine naslika mikrokozmos družbe v negotovih časih.