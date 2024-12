TV namigi: Superfinale Kmetije, Umami in Misijon

Četrtek, 12. decembra

Kmetija: superfinale: Pop TV ob 20.00

Slo., 2024. Resn. šov. 80 min.

Veliki dan je tu, čas je za superfinale Kmetije 2024 in tekmovalce ter gledalce od laskavega naziva zmagovalca loči samo še ena sama arena!

Po dolgih sedemdesetih dneh bo Kmetija dobila novega zmagovalca! Dan se začne čustveno, na zadnji obisk pride gospodarica Nada in ne more zadrževati solz. S seboj prinese mlado drevo, da ga tekmovalci skupaj zasadijo na posestvu in nanj obesijo lepe misli.

Natalija jih še zadnjič povabi v areno na bitko, ki bo določila zmagovalca!

Umami: TV SLO 2 ob 21.40

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Umami. Fr., 2022. Režija: Slony Sow. Igrajo: Gérard Depardieu, Kyôzô Nagatsuka, Pierre Richard, Rod Paradot, Sandrine Bonnaire. Kom.115 min.

Gabriel Carvin, cenjeni kuharski mojster iz Saumurja je pravkar prejel tretjo kristalno zvezdo, ki mu jo podelijo predstavniki svetovne kulinarične kritike. Toda istega večera ga zapusti njegova druga žena Louise. Nenadna ločitev, in to zaradi moškega, ki je bil vseskozi Gabrielov podpornik, sproži družinsko krizo. Gabriel doživi srčni napad in pristane v bolnišnici.

Če hoče še živeti, se mora umakniti iz kuharskega posla. Vsaj za nekaj časa. Spomini ga zvlečejo na Japonsko, kjer je v mladosti užival v preprostih rečeh.

Misijon: TV SLO 2 ob 20.00

The Mission. Fin./Nem., 2022. Režija: Tania Anderson. Dok. odd. 65 min.

Mormoni vsako leto pošljejo po svetu na tisoče mladih misijonarjev Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, da bi oznanjali svoj evangelij. Avtorji dokumentarne oddaje spremljajo ameriške najstnike, ki zapustijo zavetje svojih družin in življenje, prepleteno z vero, ter odpotujejo v hladno, gozdnato Finsko, med ljudi, ki veljajo za precej skeptične individualiste, zadržane tudi do vere …

Kritiki pravijo, da je film preveč površen, da bi bil res zanimiv za tiste, ki sami niso mormoni.