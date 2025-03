TV namigi: gospa Matlock, vinska romanca in prijazni spori

Sreda, 26. marca

Matlock (Premiera)

Star Crime ob 22.00

Matlock. ZDA, 2024. 1. sezona. 1/18. Režija: Kat Coiro. Igrajo: Kathy Bates, Skye P. Marshall, Jason Ritter, David Del Ri. Nad. 60 min.

Legendarno sodno serijo iz 80. let so vnovič oživili in v vlogo, ki jo je tedaj zasedal Andy Griffith, je tokrat vstopila odlična Kathy Bates. V seriji igra Madeline Kingston, ki se pod imenom Madeline ​»Matty« Matlock zaposli se v odvetniški pisarni.

Matty dela za Olympio, izkušeno odvetnico, Julian, sin vodje odvetniške pisarne, pa je navdušen nad Matty in njenimi sposobnostmi. Matty se skuša uveljaviti v tveganem poslovnem svetu ter sodeluje z mlajšima sodelavcema Billyjem in Sarah. A v resnici si Matty želi razkrinkati, ki so prikrili podatke o smrti njene hčere.

Športni namig Alpsko smučanje (M): Veleslalom, 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Sun Valley – TV SLO 2 ob 16.25 in 18.55

Degustacija (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La dégustation. Fr., 2022. Režija: Ivan Calbérac. Igrajo: Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie. Kom. 95 min.

Degustacija. Foto TVS

Jacques je ločen in ima manjšo vinarno, ki je na robu likvidnosti. Potem je tu še Hortense, ki je trdno odločena, da ne bo ostala sama. Ko spozna Jacquesa, pogosto prihaja v njegovo vinarno in nekega dne dobi zamisel, da bi skupaj z Jacquesom pripravila degustacijski večer oziroma, kar se bolje sliši, degustacijsko delavnico …

Film ni kaj posebej žanrsko izviren, a je postavljen v tako čudovit kraj v Franciji, da si bo marsikdo zaželel tja na počitnice.

Saltburn

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2023. Režija: Emerald Fennell. Igrajo: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver. Kom. 130 min.

Saltburn. Foto HBI

Nagrajena filmska ustvarjalka Emerald Fennell prinaša izkrivljeno zgodbo o privilegijih in poželenju. Ker se mladi Oliver Quick (Barry Keoghan) trudi najti svoje mesto na prestižni univerzi v Oxfordu, se znajde v svetu aristokracije in družbi svojega očarljivega in premožnega sošolca Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ta ga med počitnicami povabi v dvorec Saltburn, obsežno posestvo svoje ekscentrične družine, in tega poletja nihče med njimi ne bo nikoli pozabil.

Dnevna soba: Mediacija – prijazna pot reševanja sporov

TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2025. Pog. odd. 30 min.

Dnevna soba: Mediacija - prijazna pot reševanja sporov. Foto TVS

Mediacija je miren način reševanja sporov, ko sprte strani za pomoč zaprosijo tretjo, nevtralno osebo dosežejo dogovor. Sodna praksa kaže, da lahko družinski spori trajajo tudi 30 in več let.

O smiselnosti kompromisov skupaj z mediatorko na Višjem in Okrožnem sodišču v Ljubljani in podpredsednico Društva mediatorjev Slovenije ter upokojeno višjo sodnico, mag. Gordano Ristin. Z njo je poklepetala Karin Sabadin.

Zajeti v izviru

TV SLO 2 ob 23.20

Slo., 2023. Režija: Maja Weiss. Dok. film. 85 min.

VIKEND - Zajeti v izviru - Zajeti v izviru Foto Tvspored-service Tvspored-service

Dokumentarni film o poslednjih še živečih žrtvah nacističnega rasnega eksperimenta.

Leta 1942 je bilo okrog trideset »rasno ustreznih« slovenskih otrok vključenih v zloglasni nacistični program Lebensborn, ki ga je zasnoval Heinrich Himmler in je bil namenjen širitvi arijske rase. Program je bil sprva zastavljen kot mreža materinskih domov in porodnišnic, v katerih so se lahko rodili rasno ustrezni nezakonski otroci, pozneje pa so se vanj stekali nasilno ukradeni dojenčki, ki jih je okupatorska vojska, po dekretu idejnega vodje, ugrabljala na Poljskem, Češkoslovaškem, v Ukrajini in tudi v Sloveniji, na Spodnjem Štajerskem. Večina teh otrok je bila oddana v posvojitev nemškim parom, ki so bili vsaj na videz zvesti nacističnemu režimu.

Film pripoveduje zgodbo štirih slovenskih otrok Lebensborna: Ingrid von Oelhafen iz Nemčije, Hayma Henryja Hayderja iz Kostarike, Franca Zagožna iz Belgije in Ivana Acmana iz Slovenije. Protagonisti so poslednji pričevalci tega grozljivega rasnega eksperimenta, za katerega odgovorni niso bili nikoli kaznovani.