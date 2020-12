TV namigi: Greh, Policaji in Prekrokana noč

Ponedeljek, 21. decembra







Firence, zgodnje 16. stoletje, Čeprav je med sodobniki veljal za genija, je bil Michelangelo Buonarroti ob dokončanju poslikave Sikstinske kapele izčrpan in reven.Ko je umrl njegov zaščitnik papež Julij II. iz družine Della Rovere, ga je obsedlo iskanje najboljšega marmorja za dokončanje grobnice. Ko se na mesto papeža povzpne Leon X., je Michelangelo v precepu, saj novoimenovani papež pripada rivalski družini Medici. Leon X. mu naloži izdelavo fasade Bazilike svetega Lovrenca. Da bi obdržal naklonjenost obeh družin, se umetnik znajde v vrtincu laži ...Newyorški policist Murray Babitch ustreli dva fanta, za katera misli, da ga hočeta ubiti. Dvojni umor se znajde v središču preiskave, ki jo vodi Murrayjev stric. Policisti Murrayja s podtaknjenimi dokazi operejo krivde ter uprizorijo njegovo smrt. Medtem v bližnjem mestecu spoznamo šerifa Freddyja Heflina. Nekega dne Freddy nepričakovano vidi domnevno mrtvega Murrayja.Film zaznamuje predvsem vrnitev Sylvestra Stalloneja k resni igri, saj je to njegova najboljša vloga po prvem Rockyju. Kar ni mačji kašelj, saj se je moral postaviti ob bok spoštovanemu Robertu De Niru.Doug se bo v 48 urah poslovil od svojega samskega stanu in se poročil. Zato ga njegovi prijatelji odpeljejo na nepozabno zabavo v Las Vegasu. Po noči popivanja in zabavanja z dekleti se fantje prihodnje jutro ne spominjajo ničesar, v svojem apartmaju pa najdejo čisto pravega tigra in dojenčka.Poleg tega je Doug izginil neznano kam. Čeprav ne vedo, kaj se je zgodilo, morajo fantje podoživeti prejšnjo noč in najti Douga, preden zamudi na lastno poroko.