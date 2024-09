TV namigi: Hčeri, Z vetrom na pot in Mestne promenade

Torek, 10. septembra

Hčeri

TV SLO 2 ob 21.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Töchter. Koprod., 2021. Režija: Nana Neul. Igrajo: Josef Bierbichler, Giorgio Colangeli, Massimo De Lorenzo, Andreas Konstantinou, Alexandra Maria Lara. Kom./drama. 125 min.

Kurt umira, zato prosi svojo hčerko Martho, da ga pelje na zadnjo pot v Švico, kjer je evtanazija legalna. Martha je v šoku, saj Kurt ni bil najboljši oče, povrhu pa je evtanazijo plačal z Marthinim denarjem. Martha se za pomoč obrne na svojo najboljšo prijateljico Betty in odpravijo se na nepričakovano potovanje. A to postane še bolj nepričakovano, ko oče oznani, da si v resnici želi na jezero Maggiore v Italiji, da bi našel žensko, v katero je bil zaljubljen kot dvajsetletnik ...

Ganljiv film, poln cestnih prigod in pustolovščin, so rekli kritiki.

Z vetrom na pot

TV SLO 2 ob 17.15

Met de wind mee. Bel., 2023. 1/6. Avtor: Wouter Deboot. Potopisna serija. 45 min.

Z vetrom na pot Foto Tv Slo

Wouter Deboot je belgijski kolesarski novinar, ki se za trideset dni poda po Evropi, in sicer kamor ga bo nesel veter. Wouter se poslovi od žene in sinčka ter vzame pot pod kolo.

Z vetrom hiti proti Nizozemski, kolesari čez naravni rezervat Kalmthoutse Heide in pristane v Leerdamu, kjer izdelujejo znani sir. Tam se veter obrne in ga usmeri nazaj v Belgijo, v Bocholt, kjer spozna upokojenega rudarja, ki mu pove nekaj sočnih podrobnosti o delu v rudniku. Nazadnje se ustavi v Pepinstru, ki so ga opustošile poplave in je še več mesecev po tem pravo delovišče.

Mestne promenade: Izola

TV SLO 1 ob 20.00

Slo. Dok. odd. 30 min.

Mestne promenade: Izola Foto Tv Slo

Dokumentarna serija Mestne promenade je večletni projekt, v katerem avtor in voditelj Andrej Doblehar gledalce popelje po slovenskih mestih ter skupaj z domačini odkrival njihovo zgodovino.

Naše Primorje so zaznamovale drugačne geografske danosti ter večstoletna politična in kulturna nadoblast Beneške republike. Med vsemi obalnimi mesti se je prav v Izoli ohranila najbolj pristna sredozemska tradicija, pečat pa ji daje tudi prisotnost različnih narodov in kultur. Voditelj se bo srečal z ribičema Cristianom in Loredanom Pugliese, vinarjem Brunom Zarom in predsednikom Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola Markom Gregoričem.