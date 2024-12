TV namigi: Hči mojega očeta, Nekaj se kuha in Beetlejuice 2

Nedelja, 15. decembra

Hči mojega očeta: TV SLO 1 ob 15.25 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Biru unjarga. Nor., 2024. Režija: Egil Pedersen. Igrajo: Sarah Olaussen Eira, Ingá Elisá Påve Idivuoma, Aslat Mahtte Gaup, Nikolaj Coster-Waldau. Komična drama. 80 min.

Prisrčna komedija o odraščanju in novodobnih družinskih odnosih na skrajnem severu Norveške.

Najstnica Elvira ni preveč srečna v svoji koži. Živi z mamo v odročnem delu sveta na severu Norveške in pripada Samijem, tamkajšnji etnični skupini. Svoje etnične identitete se sramuje, svojega očeta pa ne pozna, zato se oklepa fantazij o tem, da je bila spočeta na kliniki na Danskem in da je njen oče slavni danski igralec iz nadaljevanke Igra prestolov. Na pragu hiše se nekega dne pojavi zanemarjeni moški, za katerega se izkaže, da je dekletov oče.

Nekaj se kuha: Planet TV ob 19.00 (Premiera)

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Something's Brewing. ZDA, 2023. Režija: Nadeem Soumah. Igrajo: Kristi Murdock, Jason Cook, Tammy-Anne Fortuin, René Ashton, Nate Crnkovich. Rom. film. 120 min.

Nekaj se kuha Foto Planet Tv

Jane Peterson, vodja marketinga v velikem mestu, istega dne izgubi službo in fanta. Naveličana vsega priseže, da bo za vedno zapustila mesto.

Še preden ji to uspe, v lokalni kavarni naleti na čednega in očarljivega natakarja. Ko z njim na novo odkriva mesto, se ji zdi, da ji nekaj prikriva. Jane se ima lepo, vendar hoče vedeti, kaj David skriva pred njo. Zato mu Jane sledi na dekliško tekmo softballa in odkrije Davidovo hčer Mandy. Verjame, da je to ena od Davidovih skrivnosti. A David ne dela samo v kavarni, je lastnik celotne verige.

Beetlejuice Beetlejuice: HBO ob 20.00 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2024. Režija: Tim Burton. Igrajo: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Justin Theroux. Kom. 105 min.

Beetlejuice Beetlejuice Foto HBO

Kultni lik Beetlejuice se vrne po 36 letih in postreže z nostalgijo in novostmi.

Po nepričakovani družinski tragediji se tri generacije rodbine Deetz vrnejo domov v Winter River. Življenje Lydie, ki jo še vedno preganja Beetlejuice, se obrne na glavo, ko njena uporniška hči Astrid odkrije skrivnostni model mesta na podstrešju in nehote odpre prehod v Onstranstvo. Z nevarnostjo, ki se kuha v obeh svetovih, je samo vprašanje časa, kdaj bo nekdo trikrat izrekel ime Beetlejuice in nagajivi demon se bo vrnil, da bi sprostil svoj edinstven kaos.