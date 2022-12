TV namigi: Heidi, Biblija in Morske duše

Nedelja, 25. decembra

Heidi: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Heidi. Nem./Švi., 2015. Režija: Alain Gsponer. Igrajo: Anuk Steffen, Anna Schinz, Lilian Naef, Bruno Ganz, Peter Jecklin. Druž. film. 115 min.

Po nekaj letih življenja s teto Dete je mlada sirota Heidi prispela v švicarske Alpe k starejšemu dedku Alpöhiju. Čeprav je Alpöhi znan kot strašen samotar, kmalu vzljubi Heidi. Naslednjih nekaj let Heidi srečno odrašča s svojim dedkom, čeprav želi obiskovati šolo v vasi z drugimi lokalnimi otroki.

Nekega dne se teta Dete nepričakovano vrne in Heidi odpelje s seboj v Frankfurt. Tam Heidi postane spremljevalka in pomočnica sovrstnici Klari, deklici iz premožnejše družine, ki je invalidka. Heidi se težko privadi na fino družbo, a se zelo poveže s Klaro …

Biblija: Samson in Dalila: TV SLO 2 ob 22.45

Samson and Delilah. Koprod., 1996. 1/2. Režija: Nicolas Roeg. Igrajo: Dennis Hopper, Elizabeth Hurley, Eric Thal, Michael Gambon, Diana Rigg. Pust. film. 90 min.

Biblija: Samson in Dalila Foto Tv Slo

Prvi del biblijske zgodbe o najmočnejšem biblijskem junaku in uporu izraelskega ljudstva proti Filistejcem.

Mara in njen mož pripadata izraelskemu ljudstvu, ki živi v suženjstvu pod vladavino Filistejcev. Ti so zasedli deželo Kanaan, zato izraelski Bog prerokuje njihovo uničenje. Mari in možu se po dolgem čakanju rodi sin Samson. Prerokba pravi, da bo Samson vodil izraelski upor proti Filistejcem. Samson preživi mladost kot preprost pastir, ki premore neverjetno fizično moč. Nekega dne reši Dalilo, nečakinjo filistejskega kralja, pred levom.

Morske duše: TV SLO 2 ob 20.05

Ocean Souls. VB, 2020. Režija: Philip Hamilton. Dok. odd. 60 min.

Morske duše Foto Tv Slo

Čeprav tako drugačni, so nam kiti in delfini po kognitivnih sposobnostih in družinskih vezeh, ki jih ustvarjajo, v resnici precej blizu. Nagrajena dokumentarna oddaja se osredotoča na prikaz družine, čustev, jezika, družbene organizacije, inteligence pri kitih in delfinih in njihovo interakcijo s človekom.

Film, ki ga je ustvarjalo več kot sto strokovnjakov in filmarjev, se poglobi tudi v človeško vmešavanje v habitat teh živali in večmilijonski posel lovljenja, ki jih ogroža. V filmu o svojih povezavah s temi živalmi spregovorita tudi japonski potapljač in argentinski okoljevarstvenik.