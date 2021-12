TV namigi: Infiltriranec, Razpad ZSSR in Prebrisani Pete

Torek, 28. decembra

Infiltriranec: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Infiltrator. VB/ZDA, 2016. Režija: Brad Furman. Igrajo: Bryan Cranston, John Leguizamo, Diane Kruger, Leanne Best, Daniel Mays, Tom Vaughan-Lawlor, Niall Hayes. Bio. film. 125 min.

Resnična zgodba, posneta po knjigi agenta ameriškega urada za boj proti drogam Roberta Mazurja, ki se je v 80. letih prejšnjega stoletja vtihotapil v najbolj nevarne kolumbijske mamilarske združbe.

Ko predsednik ZDA Nixon napove vojno drogam, Robert pristane v skrivni skupini, ki se mora infiltrirati med kriminalce. Robert si spremeni ime, del njegove nove identitete pa sta tudi lepa žena Kathy in pretkani partner Emir. Po začetnih uspehih jih čaka največji izziv kariere – v svoje spletke poskušajo ujeti največjega šefa tihotapcev mamil, razvpitega Pabla Escobarja.

Razpad Sovjetske zveze: TV SLO 1 ob 20.55

Collapse, the Dissolution of the Soviet Union. Fr., 2021. Režija: Denis Sneguirev. Dok. film. 60 min.

Pred tremi desetletji, natančneje decembra leta 1991, je Sovjetska zveza nenadoma popolnoma razpadla, z njo vred pa tudi državne ustanove in družbene norme, ki so dolgo uravnavale življenja prebivalcev.

Kaj se zgodi, ko država ne more več financirati svojih institucij, ko ne obvladuje več svojega ozemlja? Kako se lahko narod zgradi na novo?

Osebne zgodbe pričevalcev razkrivajo, kako so to silovito spremembo, ki velja za eno izmed glavnih prelomnic v novejši zgodovini, doživeli državljani Sovjetske zveze.

Prebrisani Pete: Brio ob 21.55

Sneaky Pete. ZDA, 2015. 1. sezona. 1/10. Režija: Seth Gordon. Igrajo: Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Shane McRae. TV-serija. 65 min.

Prebrisani prevarant Marius Josipovic, ki je ravnokar zakorakal na svobodo izza rešetk, se znajde v zagati. Mlajši brat Eddie ga posvari, naj se ne vrača domov, saj je zaradi goljufije, ki sta jo izvedla v preteklosti, pristal v krempljih nevarnega gangsterja Vincea.

Dokler ne bo odplačal dolga, je Marius Vinceova tarča, zato se odloči, da bo stopil v čevlje svojega nekdanjega sojetnika Peta in obiskal njegovo odtujeno družino, ki je Pete ni videl že več kot 20 let …