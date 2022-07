TV namigi: Jane Eyre, Bratsko maščevanje in Tarčin izbor

Četrtek, 14. julija

Jane Eyre: Planet TV 2 ob 18.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

ZDA, 2011. Režija: Cary Joji Fukunaga. Igrajo: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Su Elliot, Holliday Grainger, Tamzin Merchant. Drama. 130 min.

Film, posnet po klasičnem romanu Charlotte Brontë, prikazuje zgodbo sramežljive guvernante Jane, ki se zaposli v premožni vili uglednega gospoda Rochesterja. Kljub njegovi mračnjaški in hladni naravi si Jane pridobi njegovo zaupanje, njuno prijateljstvo pa počasi preraste v občutke romantične naklonjenosti. Toda Jane odkrije srhljivo skrivnost, ki bi lahko uničila Rochesterja in onemogočila njuno ljubezen.

Ognjevita in elegantna priredba z eno najboljših izvedb naslovne junakinje, so zapisali v kritikah.

Bratsko maščevanje: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Avengement. VB., 2019. Režija: Jesse V. Johnson. Igrajo: Scott Adkins, Craig Fairbrass, Thomas Turgoose, Nick Moran, Kierston Wareing. Akc. film. 100 min.

Bratsko maščevanje Foto Pro Plus

Kaznjenec Cain Burgess je pristal za rešetkami zaradi zločinov nekoga drugega in že več let nestrpno čaka, da spet pride na svobodo. V zaporu se je Cainu uspelo otresti zahrbtnih napadalcev in preživeti, čeprav je nekdo razpisal bogato nagrado na njegovo glavo. Ko se nekega dne po robu postavi paznikom in uspe pobegniti, se Cain namerava maščevati tistim, ki so ga spremenili v hladnokrvnega morilca in uničili njegovo prihodnost.

Film pomanjkanje izvirne zgodbe nadomesti z učinkovitimi akcijskimi prizori, so rekli kritiki.

Tarčin izbor: Protesti: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Pog. odd. 60 min.

Tarčin izbor Foto: Jure Eržen/delo

V zadnji Tarči pred počitnicami bodo spregovorili o protestih. Konec lanskega septembra je kopica vladnih odlokov ob epidemiji na ulice pognala množico ljudi, izbruhnilo je tudi nasilje.

Nova notranja ministrica se je ob imenovanju celo opravičila in se javno zavezala, da vodnega topa ne bodo več uporabljali za strašenje ljudi.