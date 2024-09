TV namigi: Je celibat kalvarija duhovnikov? Je Meryl Streep morilka?

Četrtek, 26. septembra

Celibat duhovnikov: Kalvarija katoliške cerkve (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.0

Célibat des prêtres, le calvaire de l'Église. Fr., 2022. 1/2. Režija: Rémi Bénichou. Dok. serija. 55 min.

Bi morala Katoliška cerkev ukiniti celibat duhovnikov, da bi ohranila enotnost in si zagotovila svetlo prihodnost?

Sodeč po vatikanskih statistikah kar 80 odstotkov tistih, ki zapustijo duhovniški stan, to stori, da bi se lahko poročili in imeli otroke.

Ustvarjalci dokumentarne serije v dveh delih so se v nekaterih evropskih, afriških in severnoameriških državah pogovarjali s številnimi duhovniki, teologi in škofi, ki so izrazili strah pred vse večjim razkolom znotraj Katoliške cerkve, pa tudi željo, da bi Vatikan celibat naposled vendarle odpravil.

Nikoli ni prepozno

TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Never Too Late. Avstral., 2020. Režija: Mark Lamprell. Igrajo: James Cromwell, Jacki Weaver, Dennis Waterman, Jack Thompson, Shane Jacobson. Kom. 100 min.

Nikoli ni prepozno. Foto TVS

Skupina upokojencev, ki živi v domu, razmišlja o pobegu. Jack, Caine, Wendell in Angus so bili nekoč pripadniki tako imenovanih lomilcev okovov, ki jim je med vietnamsko vojno uspel slovit pobeg iz peklenskega taborišča za vojne ujetnike. Zdaj je vprašanje, ali jim bo uspelo pobegniti tudi iz upokojenskega doma za vojne veterane Hogan Hills.

Vsakdo od njih ima neuresničene želje, ki jih želi izpolniti, preden bo prepozno. Zato se spet združijo in začnejo pripravljati načrt za pobeg. A stari fantje se pravzaprav niti ne morejo natančno spomniti, kaj so bili prej, in to je šele pol težave …

Film je sproščujoča, smešna in čustvena avantura, ki so si jo privoščili »stari prdci«.

Samo umori v stavbi (Premiera)

Star Channel ob 22.00

Only Murders in the Building. ZDA, 2023. 3. sezona. 1/10. Režija: John Hoffman. Igrajo: Lisa Kron, Meryl Streep, Jackie Hoffman, Wesley Taylor, Don Darryl Rivera. Hum. nad. 40 min.

Samo umori v stavbi. Foto Star Channel

V tretji sezoni se je igralski ekipi pridružila Meryl Streep, in sicer kot Loretta, igralka, ki težko pride do dela, in kot Oliverjeva ljubezenska simapatija.

V tej sezoni Charles, Oliver in Mabel (Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez) raziskujejo umor v ozadju broadwayske predstave. Hollywoodska zvezda Ben Glenroy (Paul Rudd) umre med svojo premiero, trio pa s pomočjo Lorette Durkin (Meryl Streep) rešuje najtežji primer do zdaj, medtem ko režiser Oliver poskuša vnovič obuditi svojo predstavo.Naši protagonisti se trudijo ugotoviti, ali je bil v dogodek vpleten nekdo iz igralske ekipe. V ta namen skušajo sestaviti natančen časovni potek prvih dni turneje gledališke predstave, v kateri sodeluje nekaj sumljivih igralcev in članov ekipe.

Serija je bila s tretjo sezono nominirana za šest emmyjev.

Naključni predsednik (Premiera)

HBO ob 21.25

The Accidental President. VB, 2023. Režija: Mike Lerner, Martin Herring. Dok. film. 90 min.

Naključni predsednik. Foto HBO

Dokumentarec prinaša neverjetno zgodbo ženske, ki je bila nekoč učiteljica v osnovni šoli, potem pa je kljub smrtonosnim grožnjam svojega vplivnega političnega tekmeca postala svetilnik upanja za spremembe v državi.

Film, ki prvič tako osebno prikazuje belorusko vodjo opozicije, žensko, ki je in je postavljen v ozadje političnih prevratov, govori o Svetlani Tihanovski ter njeni izjemni poti. To je zgodba o boju za pravico v soočenju z državnim terorjem in pripoved o upanju naroda, da bo iz ruševin sovjetske preteklosti nastala demokratična država.